Analyse AOF clôture France/Europe - Un (mois de) mars et ça repart

(AOF) - Une brise printanière a soufflé sur les Bourses européennes qui ont clôturé en nette hausse pour cette première journée du mois de mars. Les tensions sur les taux, qui suscitaient récemment la crainte des investisseurs, se sont apaisées. En parallèle, les investisseurs ont salué l'adoption par la Chambre des Représentants du plan de relance de Joe Biden, l'arrivée imminente des premières doses du vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson, et de solides indicateurs économiques. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 1,57% à 5 792,79 points et l'EuroStoxx 50 a pris 1,99% à 3 708,90 points.

Le spécialiste des périphériques informatiques Logitech a relevé ses objectifs annuels pour la deuxième fois en un mois et demi. " Ce n'est pas une énorme surprise, mais c'est réassurant ", commente UBS, qui jugeait les anciennes prévisions prudentes. L'action Logitech a progressé de 1,86% à 98,82 francs suisse à la Bourse de Zurich. Sur l'exercice en cours, Logitech cible un résultat opérationnel ajusté de 1,1 milliard de dollars pour des revenus annuels en progression de 63% à taux de change constants. Logitech tablait auparavant respectivement sur 1,05 milliard de dollars et une progression de 57% à 60%.

Danone a gagné 1,38% à 57,24 euros, soutenu par la promesse de redistribuer 850 millions d'euros à ses actionnaires. Face à la pression de deux fonds Artisan Partners, qui détient 3 % du capital, et l'activiste Bluebell Capital, qui détient moins de 1 %, le groupe agroalimentaire français accélère la revue stratégique complète de son portefeuille décidée en octobre dernier. Hier, il a annoncé la conclusion d'un accord en vue détenir directement sa participation de 9,8% dans le groupe laitier chinois Mengniu.

La compagnie aérienne Saudi Arabian Airlines envisagerait de passer commandes d'un total de 70 appareils auprès de l'européen Airbus (+4,97% à 100,68 euros) et de l'américain Boeing. C'est du moins ce qu'a rapporté le journal en ligne Maaal. La répartition de la commande n'est pas détaillée. Elle porterait sur des Airbus A321 et des Boeing 777 et 787 Dreamliner, selon le média.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour la France est finalement ressorti à 56,1 au mois de février 2021, contre une estimation flash de 55 et après 51,6 en janvier. « Les dernières données PMI mettent en évidence une forte croissance du secteur manufacturier français en février », a commenté Eliot Kerr, économiste à IHS Markit. Il s'agit en effet de sa plus forte croissance depuis janvier 2018.

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour la zone euro est finalement ressorti à 57,9 au mois de février 2021, contre une estimation flash de 57,7 et après 54,8 en janvier. « Le secteur manufacturier fait de plus en plus figure de moteur principal de l'économie de la zone euro », a commenté Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit.

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour l'Allemagne est finalement ressorti à 60,7 au mois de février 2021, contre une estimation flash de 60,6 et après 57,1 en janvier. Il s'agit d'un plus haut de 37 mois. Si la croissance du secteur manufacturier a été solide en février, des tensions sont toutefois à signaler du côté de la chaîne d'approvisionnement.

En Allemagne, l'inflation IPCH s'est élevée à 1,6% en février 2021 en rythme annuel, selon une première estimation de Destatis. Ce chiffre est conforme aux attentes du consensus Reuters En janvier, l'inflation avait atteint +1,6% en rythme annuel. Rappelons que l'inflation IPCH permet la comparaison entre pays européens.

Aux Etats-Unis, L'indice des directeurs d'achat (PMI) dans le secteur manufacturier établi par l'Institute for Supply Management (ISM) est ressorti à 60,8 en février, après 58,7 en janvier. Le consensus visait 58,8.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI dans le secteur manufacturier compilé par IHS Markit est ressorti en février à 58,6, en données définitives, légèrement au-dessus des données préliminaires (58,5) mais encore en dessous du mois de janvier (59,2).

Vers 17h45, l'euro a reculé de 0,17% à 1,2053 dollar.