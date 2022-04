Analyse AOF clôture France/Europe - Un début de semaine terne pour les Bourses européennes

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine de manière terne, dans un contexte marqué par la nette hausse des taux longs et la poursuite de la guerre en Ukraine. L’Union européenne, qui étudie de nouvelles sanctions à l’encontre de Moscou, a d’ores et déjà convenu d’augmenter la livraison d’armes à l’Ukraine. La position attentiste des investisseurs est également motivée par la proximité de la saison des publications du premier trimestre. Au son de la cloche, le CAC 40 a grappillé 0,12% à 6 555,81 points tandis que l’EuroStoxx 50 a cédé 0,68% à 3 832,02 points.

Nokian Tyres a chuté de plus de 15% à 11,44 euros par action en Bourse, alors que les nouvelles sanctions décidées par l'Union européenne (UE) à l'encontre de la Russie auront un impact important sur l'activité du fabricant finlandais de pneumatiques. Les sanctions interdisent l'importation de pneus de la Russie vers l'UE, interdisent l'exportation de certaines matières premières de l'UE vers la Russie, et limitent le transport depuis et vers la Russie.

Plus forte hausse du CAC 40, Société Générale a grimpé de 4,96% à 22,95 euros à la faveur de la vente de ses activités en Russie à Interros Capital. Cette cession plombera ses comptes à hauteur d'environ 3,1 milliards d'euros, dont 2 milliards liés à la dépréciation de la valeur nette comptable des activités cédées et un élément exceptionnel non-cash de 1,1 milliard d'euros sans impact sur le ratio de capital du groupe. Ce dernier correspond " à la reprise normative en compte de charge de la réserve de conversion ".

Bonne nouvelle pour Airbus (+1,01% à 104,44 euros). Le loueur BOC Aviation a signé une commande ferme portant sur 80 avions de la famille A320neo. Elle se compose de 50 A321neo, 20 A320neo et 10 A321XLR. Le deal avoisine les 10 milliards de dollars, selon les derniers prix catalogue disponibles. Les appareils seront livrés entre 2027 et 2029. " Nous sommes fiers de poursuivre notre relation de longue date avec Airbus, avec qui nous sommes partenaires depuis plus de 26 ans ", a déclaré Robert Martin, le directeur général de BOC Aviation.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur n'était attendu.

Vers 17h45, l'euro grappille 0,08% à 1,0887 dollar.