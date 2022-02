Analyse AOF clôture France/Europe - Un CAC 40 pas à la fête à cause de la Fed

En Allemagne, l'inflation harmonisée aux normes européennes a été confirmée à 5,1% au mois de janvier sur un an. Sur un mois, l'inflation est également confirmée à 0,9%.

En baisse ce matin, Rexel a finalement gagné 0,14% à 21,97 euros grâce à la publication d'une performance annuelle record. En 2021, Rexel a donc réalisé des ventes de 14,69 milliards, en hausse de 15,6% en données comparables et à jours constants, soit au-dessus de l'objectif que 12% à 15% que s'était fixé le groupe. Cela comprend une chiffre d'affaires de 4,08 milliards au quatrième trimestre (+12,2%), alors que le consensus rapporté par Invest Securities anticipait 3,98 milliards d'euros.

En Europe, Volvo Cars a perdu 4,73% à 70,14 couronnes suédoises l’action sur la place de Stockholm, dans le sillage de résultats du quatrième trimestre 2021 pénalisés par la pénurie de semi-conducteurs. Entre octobre et décembre 2021, le constructeur suédois, propriété du groupe chinois Geely, a vu son bénéfice net chuter de 60% à 2,26 milliards de couronnes suédoises (213 millions d’euros). L’évolution est également négative du côté du bénéfice opérationnel (-24,5% à 3,7 milliards de couronnes) et de la marge d’Ebit (-1,2 point à 4,6%).

(AOF) - Les marché européens ont prolongé leur baisse, craignant un tour de vis monétaire de la Fed plus vigoureux que prévu. Hier, l'inflation américaine a atteint un plus haut de 40 ans, alimentant le scénario, peu apprécié par les marchés, d'une hausse des taux de la Fed de 50 points de base en mars. Le président de la Fed de Saint-Louis y a ajouté son poids en se prononçant pour une hausse de 100 points de base d'ici juillet. Le CAC 40 a clôturé en repli de 1,27% à 7 011,60 points, réduisant ses gains sur la semaine à 0,87%. L'EuroStoxx50 a reculé aujourd'hui de 1,54% à 4 154,38 points.

