Analyse AOF clôture France/Europe - Troisième séance festive pour le CAC 40 information fournie par AOF • 23/12/2021 à 17:42



(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé dans le vert pour cette dernière séance complète de l'année. La Bourse de Paris ferme ses portes demain à 14h05 tandis que Francfort et Wall Street resteront fermés. Les investisseurs ont été rassurés par des études sud africaines et britanniques sur Omicron révélant que les personnes infectées couraient moins de risques d'être hospitalisées. Des données américaines plus solides ont également soutenu les marchés, comme la confiance du consommateur. Le CAC 40 a gagné 0,77% à 7 106,15 points et l'Euro Stoxx 50 a progressé de 1,22% à 4 268,56 points.



Le titre Philips a progressé de 2,48% à 31,995 euros. Le groupe d'électronique spécialisé dans la santé et les produits de "Soins personnels" a fait état de résultats favorables pour les tests effectués sur certains appareils de traitement de l'apnée du sommeil, qu'il avait du rappeler en début d'année. La firme néerlandaise avait du passer d'importantes provisions et avait vu son titre chuter en raison des risques associés à ces appareils.



A Paris, Carmat a gagné 2,24% à 20,50 euros. La medtech a identifié le problème qualité l’ayant conduit à suspendre volontairement, et à titre préventif, les implantations de son cœur artificiel Aeson le 3 décembre dernier. Le groupe a également déterminé les changements requis pour éviter que ce problème qualité ne se reproduise. Les résultats de cette investigation vont être partagés, à partir de cette semaine, avec l'organisme notifié (DEKRA) et les autorités compétentes (l'ANSM en France et la FDA aux Etats-Unis).





Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs ont bondi de 12,4% à 744 000 en rythme annuel en novembre.



L'indice de confiance du consommateur américain mesuré par l'Université du Michigan est ressorti en version définitive en décembre à 70,6 contre 70,4 en première estimation et après 67,4 en novembre.



Les commandes de biens durables ont progressé de 2,5% en novembre alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 1,5% après une hausse de 0,1%, chiffre révisé de -0,5% en octobre. Hors transport, elles ont augmenté de 0,8 , mais étaient anticipées à +0,6% contre +0,3% en octobre, chiffre révisé de +0,5%.



L'indice des prix PCE core, qui est l'une des mesures préférées de l'inflation de la Fed, a augmenté de 0,5% en novembre alors qu'il était attendu en progression de 0,4%. Il avait déjà augmenté de 0,5% en octobre, chiffre révisé de +0,4%.



Les revenus ont augmenté de 0,4% en novembre aux Etats-Unis alors qu'ils étaient anticipés en hausse de 0,4% après +0,5% en octobre. La consommation des ménages augmenté de 0,6% en novembre aux Etats-Unis alors qu'elle était anticipée en hausse de 0,6% après +1,4% en octobre, chiffre révisé de +1,3%.



205 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 18 décembre, après 205 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 206 000. Le consensus s'élève à 206 000.



Vers 17h30, l'euro cède 0,07% à 1,1316 dollar.