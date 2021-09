Analyse AOF clôture France/Europe - Triste conclusion d'un triste mois de septembre

(AOF) - Les marchés européens ont fini par céder du terrain, pour conclure un mois de septembre chaotique. Les tensions sur les rendements sont vite revenues, alors que les inquiétudes autour des pénuries d’électricité en Chine, du possible défaut de paiement du géant Evergrande ou de l'enventuel "shutdown" aux Etats-Unis n'ont pas encore disparu. La journée a également marquée par des inscriptions au chômage américain de nouveau à la hausse, et des projets de rapprochements d'entreprises toujours plus nombreux. Le CAC 40 a ainsi cédé 0,62% à 6 520,01 pts, et l'Euro Stoxx 50, 0,35% à 4 065,81 pts.

Après une ouverture en hausse, le cours de l'action H&M s'est retourné à Stockholm, pour terminer sur une chute de 3,43% à 178,36 couronnes suédoises (SEK). Le géant du prêt-à-porter a pourtant publié ce matin des résultats trimestriels et des marges en forte hausse, mais il a déclaré s'attendre à une augmentation des coûts d'approvisionnement en fin d'exercice en raison des problèmes de logistique poussant les prix du transport à la hausse et affectant la disponibilité des produits.

L'action Eutelsat a échappé à l'attraction terrestre grâce à la proposition de rachat de Patrick Drahi à 12,10 euros par titre. L'action de l'opérateur de satellites a fini en tête de l'indice SBF 120, bondissant de 15,02% à 11,91 euros. Dans son sillage, son concurrent SES a progressé de 5% à 7,73 euros. Hier soir, Eutelsat a confirmé avoir reçu une proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de Patrick Drahi concernant une transaction potentielle sur l'ensemble du capital.

La mer a été agitée aujourd'hui pour Beneteau, qui a flanché de 10,1% à 12,82 euros l'action sur la place de Paris. Le fabricant de bateaux a été victime de prises de bénéfices, après avoir progressé de plus de 40% depuis le début de l'année. Pourtant, les nouvelles sont loin d'être mauvaises. Malgré les tensions existantes sur les approvisionnements au plan mondial et l'incendie qui a touché un des sites de la division Habitat, Beneteau a confirmé ses objectifs annuels.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, les dépenses de consommation des ménages en biens en volume ont augmenté de 1 % en août, après une baisse de 2,4 % en juillet, selon les chiffres publiés par l’Insee. Cette hausse provient principalement du rebond de la consommation alimentaire (+3,1 %). Les achats de biens fabriqués diminuent, mais de manière moins marquée qu'en juillet (-0,6 % après -2,8 %). La consommation d’énergie continue d'augmenter (+0,6 % après +0,7 % en juillet).

En France, les prix à la consommation augmenteraient de 2,1 % en septembre 2021 sur un an, après +1,9 % le mois précédent. Telle est l’estimation provisoire dévoilée par l’Insee. Cette hausse de l’inflation résulterait d’une accélération des prix des services et de ceux de l’énergie. Les prix des produits manufacturés et – dans une moindre mesure – de l’alimentation et du tabac ralentiraient.

Le taux de chômage en zone euro au mois d'août est tombé à 7,5%, selon les données fournies par Eurostat, après 7,6% en juillet. Un taux exactement conforme aux attentes des analystes.

Le taux d'inflation en Allemagne est ressorti à 4,1% en rythme annualisé au mois de septembre, selon les données de l'Office fédéral des statistiques. C'est un peu moins que ce qui était attendu des analystes (4,2%), mais un peu plus qu'en août (3,9%). Le taux harmonisé est lui aussi de 4,1%, contre 4% attendu, après 3,4% le mois précédent.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 64,7 en septembre 2021, un chiffre à comparer avec un consensus Briefing.com de 65. En août, l'indice avait atteint 66,8.

Selon une estimation définitive, les Etats-Unis ont enregistré une croissance du PIB de 6,7% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2021. L'estimation précédente était de +6,6%.

Aux Etats-Unis, 362 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 25 septembre, contre un consensus Reuters de 335 000 et après 351 000 la semaine précédente.

Vers 17h45, l'euro régresse de 0,11% à 1,1585 dollar.