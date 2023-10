Analyse AOF clôture France/Europe - Timides couleurs pour le CAC 40 ; chute quasi-historique d'Alstom

(AOF) - Les marchés européens ont bouclé la séance sur une note tout juste positive, excepté le Dax. Après le rapport ADP sur l'emploi privé américain hier, qui est ressorti inférieur aux attente, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage, légèrement plus faibles qu'attendu. Demain, l'attention sera focalisée sur les chiffres de l'emploi américain en septembre. En queue de peloton de l'indice, Alstom a décroché après un avertissement sur sa trésorerie. Le CAC 40 a grappillé 0,02% à 6 989, 25 points et l'EuroStoxx 50, 0,03% à 4 101,05 points.

Spécialisée dans la production de câbles d'énergie et de télécommunications, l'entreprise italienne Prysmian a gagné 4,23% à 37,17 euros à Milan après avoir présenté les objectifs financiers de son plan stratégique 2027. Le groupe prévoit d'augmenter son EBITDA ajusté de 1,49 milliard d'euros en 2022 à près de 2 milliards d'euros d'ici 2027, avec une fourchette cible de plus ou moins 100 millions d'euros. Il va effectuer des investissements pour répondre à la demande croissante, en particulier dans les segments de la transmission des énergies renouvelables et du réseau électrique.

Affichant la plus forte baisse du CAC 40 ce jeudi, Alstom a décroché de 36,86% à 13,55 euros au lendemain de la nette révision à la baisse de son objectif annuel de cash-flow libre et de ses résultats décevants du premier semestre. Son cash-flow libre est négatif de 1,15 milliard d’euros au premier semestre, clos fin septembre, contre un flux de trésorerie négatif à 45 millions d’euros lors du premier semestre de l’exercice précédent. Pour l'exercice 2023/2024, le spécialiste des transports ferroviaires vise désormais un cash-flow libre compris entre - 500 et - 750 millions d'euros.

Affichant un gain de 12,36% à 14,55 euros, Hexaom a fini en tête du marché SRD après avoir dévoilé une solide performance au premier semestre dans un contexte difficile. Le constructeur français de maisons individuelles a enregistré un résultat net de 14,7 millions d'euros contre 0,1 million d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel a progressé de 4,3 % à 21,6 millions d'euros soit une marge opérationnelle de 3,9%, en léger repli par rapport au premier semestre 2022 : 4,1%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, en août 2023, la production se replie sur un mois dans l’industrie manufacturière (‑0,4 % après +0,4 %) comme dans l’ensemble de l’industrie (‑0,3 % après +0,5 %). Sur cette période, la production se replie sur un mois dans les « autres produits industriels » (‑1,2 % après +1,2%) et les industries agro-alimentaires (‑1,0% après +0,3%). Elle diminue de nouveau dans les biens d’équipement (‑0,6%, après ‑0,4%).

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 207 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 210 000, après 205 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 204 000.

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 58,30 milliards de dollars en août, réduit par rapport à juillet : - 64,70 milliards de dollars. Wall Street anticipait 62,30 milliards de dollars.

A la clôture, l'euro glane 0,22% à 1,0529 dollar.