Analyse AOF clôture France/Europe - Timide rebond

(AOF) - Les marchés actions européens ont finalement clôturé en hausse une séance très volatile, pénalisés par l’évolution en ordre dispersé de Wall Street. Les actions ont été tirées vers le bas par la remontée des taux longs, qui affecte davantage les valeurs de croissance et les valeurs technologiques. Dans ces conditions, la timide embellie du jour pourrait être mise au crédit de la promesse de la Chine d’accélérer la mise en œuvre de son plan de relance et d'un ISM des services plus robuste que prévu en août. Le CAC 40 a gagné 0,19% à 6 104,61 points, l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,36%.

Porsche Holding a cédé 0,17% à 69,32 euros tandis que Volkswagen a progressé de 6,71% à 194,85 euros après l'annonce du lancement du projet d'IPO de Porsche. Volkswagen a indiqué que l'opération serait lancée fin septembre ou début octobre, avec une finalisation d'ici la fin de l'année. La valorisation pourrait atteindre 60 à 85 milliards de dollars. Volkswagen a une capitalisation boursière d'environ 85 milliards de dollars.

Safran a gagné 0,38% à 101,14 euros tandis que Thales est resté stable à 123 euros. Le premier a annoncé qu'il était entré en négociations exclusives avec le second pour acquérir son activité de systèmes électriques aéronautiques. La business unité emploie près de 600 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 124 millions d'euros. Cette acquisition stratégique devrait permettre à Safran de se développer notamment dans le domaine de la défense et des hélicoptères.

Valneva a gagné 2,31% à 8,144 euros. La revue médicale Lancet Infectious Diseases a publié des données cliniques de l'essai pivot de phase 3 pour le vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19, VLA2001, de Valneva. VLA2001 a démontré des niveaux d'anticorps neutralisants supérieurs à ceux du vaccin de comparaison, ainsi qu'une ample réponse des lymphocytes T contre les protéines S- (Spike), M- (membrane), et N- (neucléocapside), et un profil de tolérance significativement meilleur que celui du vaccin de comparaison.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'ISM des services atteint en août 56,9 contre un consensus de 55,1 après 56,7 en juillet.

Vers 17h35, l'euro perd 0,15% à 0,9914 dollar.