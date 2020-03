Analyse AOF clôture France/Europe - Sombre spirale

(AOF) - Le rebond débuté ce matin a tourné court sur la plupart des Bourses européennes. Hier soir face à la chute généralisée des Bourses, Donald Trump avait promis des mesures " majeures " pour protéger l'économie américaine des conséquences néfastes du coronavirus. Cette perspective a soutenu le rebond des marchés avant que le doute ne refasse son apparition. Au lieu de présenter les grandes lignes de son plan d'action, le président s'est, pour l'instant, contenté de réitérer ses critiques contre la Fed. Le CAC 40 a cédé 1,51% à 4 636,31 points. L'Euro Stoxx 50 a perdu 0,95% à 2 930,82 points.

A l'instar des autres valeurs du secteur des semi-conducteurs, Infineon (+1,52% à 16,052 euros) s'est redressé après le trou d'air de lundi. Au-delà de l'aspect technique de cette hausse, le groupe allemand bénéficie du feu vert accordé par les Etats-Unis au projet d'acquisition de Cypress Semiconductor pour 9 milliards d'euros en valeur d'entreprise. Il y a encore seulement quelques jours, les médias se faisaient écho de l'opposition de l'administration Trump à cette transaction.

A Paris, CGG a rebondi de seulement 0,97% à 1,248 euro après avoir chuté de plus de 37% hier. La société de services pétroliers bénéfice, comme le reste du secteur, de la reprise des cours du pétrole. Par ailleurs, le groupe français a voulu rassurer les investisseurs ce matin sur deux points : son activité et son bilan. Dans un communiqué, le spécialiste de la recherche sismique proche de la faillite il y a quelques années a révélé que son carnet de commandes s'établissait, fin février, à 537 millions de dollars, en hausse de 34% sur un an. Il représente donc 38% du chiffre d'affaires 2019.

Après un début de séance dans le vert, Latécoère a cédé 1,06% à 2,79 euros. L'équipementier aéronautique a enregistré l'an dernier une perte nette de 32,9 millions d'euros, à comparer avec bénéfice net de 6 millions d'euros en 2018. Pour sa part, l'Ebitda courant est ressorti à 47,6 millions d'euros, d'où il découle une marge de 6,7 %, contre respectivement 54,5 millions d'euros et 8,3%, un an plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En janvier 2020, la production industrielle a progressé de 1,2% après le repli de 2,5% enregistré en décembre. Au cours des trois derniers mois (novembre à janvier), la production a baissé de 1,1%. Sur un an, la production industrielle a reculé de 1,8% au cours des trois derniers mois.

Conformément aux attentes et à la précédente estimation, la croissance de la zone euro au quatrième trimestre 2019 a progressé de 0,1% après +0,3% au troisième trimestre. Sur un an, le PIB a grimpé de 1% contre une précédente estimation de +0,9%. Au troisième trimestre, la hausse était de 1,9%.

Vers midi, l'euro cède 0,85% à 1,1342 dollar.