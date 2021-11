Analyse AOF clôture France/Europe - Sixième semaine consécutive de hausse pour la bourse de Paris

(AOF) - Les marchés européens ont terminé sur une nouvelle hausse vendredi, au cours d'une séance calme faisant le pont entre un jour férié et le week-end. De nombreux opérateurs ne reviendront donc sur les marchés que lundi prochain. Alors que la saison des résultats trimestriels touche à sa fin et que les statistiques économiques ont été rares, seules les craintes autour de l'inflation, largement apaisées depuis deux jours, ont pu faire office de catalyseur. Ainsi, à la clôture, le CAC 40 a gagné 0,45% à 7 091,40 points, et l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,32% à 4 372,03 points.

Richemont a bondi de 10,88% à 136 francs suisses emportant Kering (+2,92%), Hermès (+2,6%) et LVMH (+2,48%) dans son sillage. Le géant suisse du luxe, propriétaire notamment de Cartier, a dévoilé des résultats semestriels meilleurs que prévu et annoncé le projet de scission de sa filiale Yoox-Net-a-Porter (YNAP). Le titre est également soutenu par le regain de spéculation concernant un rapprochement avec Kering. Ce scénario, revenu au premier plan depuis l'irruption de deux fonds activistes au capital du groupe, vient cependant d'être sèchement rejeté par le président Johann Rupert.

Les ennuis ne sont pas finis pour Atos. Longtemps dernière du SBF 120, la société de services numériques a terminé sur une perte de 2,39% à 42,48 euros, après l'annonce hier de sa sortie des indices mondiaux du MSCI. L'opérateur boursier a communiqué sa décision au cours d'une revue semi-annuelle de ses indices, sans en expliquer les raisons. Un nouveau coup dur pour Atos, qui s'était déjà fait exclure du CAC 40 à la mi-septembre, remplacé par Eurofins Scientific.

Aperam a chuté de plus de 5,8% à 48,78 euros. La publication de résultats trimestriels contrastés semble inciter les investisseurs à prendre une partie de leurs bénéfices sur un titre qui affiche, malgré ce trou d'air, une hausse de 41% depuis le début de l'année. Ce matin, Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 48 euros sur le spécialiste de l'acier inoxydable, coté à Amsterdam mais encore membre du SBF 120. Le broker a salué un Ebitda record, supérieur de 2% au consensus grâce à des prix de vente élevés et une bonne performance au Brésil.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle en zone euro a progressé de 5,2% en rythme annuel au mois de septembre, soit bien au-dessus des 4,1% attendus des économistes. En août, elle avait été de 4,9% (révisé).

Aux Etats-Unis, l'indice de la confiance du consommateur de l'Université du Michigan est ressorti en première estimation à 66,8. Les économistes tablaient sur 72,4 après 71,7 en octobre.

Vers 18h, l'euro est presque stable à 1,1447 dollar.