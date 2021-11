Analyse AOF clôture France/Europe - Sixième séance de d'affilée de hausse pour le CAC 40, mais de peu

(AOF) - Les marchés européens ont commencé à manquer de souffle après leurs récents records. Sur le plan statistique, l'inflation de la zone euro est au plus haut depuis 13 ans et celle du Royaume-Uni, depuis 10 ans. A Paris, les valeurs bénéficiant du Covid-19 ont été recherchées alors que selon le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, la 5ème vague est là. Le secteur des centres commerciaux a en revanche souffert. Le CAC 40 a inscrit sa sixième séance de hausse consécutive, progressant de 0,06% à 7 156,85 points. L'EuroStoxx50 s'est effrité de 0,02% à 4 400,81 points.

En Europe, Evolution AB a chuté de 5,02 % à 1 408,40 couronnes suédoises sur la place de Stockholm, alors que le spécialiste suédois des jeux d'argent en ligne est accusé d'enfreindre les sanctions américaines en opérant dans certains marchés ou pays comme l'Iran. C'est ce qu'a rapporté mardi soir Bloomberg. Ces accusations émanent du cabinet d'avocat Calcagni & Kanefsky LLP qui a adressé une plainte, le 12 novembre dernier, à la division du New Jersey chargée de l'application de la législation sur les jeux, de la part d'enquêteurs anonymes, a ajouté Bloomberg.

Vivendi a perdu 0,09% à 11,095 euros, alors que le groupe est en passe d'en finir avec ses ennuis judiciaires en Italie. En effet, selon Reuters, des procureurs italiens ont demandé à un juge de mettre fin aux poursuites visant Vincent Bolloré, le patron du géant français des médias, dans le cadre d'une enquête ouverte en 2017 pour des soupçons de manipulation de marché après la montée du groupe au capital de Mediaset, détenu en grande partie par Fininvest, la holding de la famille Berlusconi.

GenSight Biologics (+7,25% à 6,585 euros) a rapporté le cas d'un second patient atteint de rétinopathie pigmentaire (RP) à un stade avancé, ayant partiellement recouvré sa fonction visuelle après traitement optogénétique avec GS030. Le traitement optogénétique GS030, qui combine thérapie génique avec l'utilisation de lunettes de stimulation lumineuse, a permis à la patiente de percevoir et de compter des objets un an après l'injection de la thérapie génique de GS030

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d’inflation annuel de la zone euro a été confirmé à 4,1% en octobre 2021, contre 3,4% en septembre, selon Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Elle est conforme aux attentes. Un an auparavant, il était de -0,3%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 4,4% en octobre 2021, contre 3,6% en septembre. Un an auparavant, il était de 0,3%.

Aux Etats-Unis, 1,52 million de mises en chantier ont été comptabilisées en octobre 2021 en rythme annuel. Le consensus Briefing.com tablait sur 1,59 million, après 1,53 million en septembre (chiffre révisé de 1,555 million). Par ailleurs, 1,65 million de permis de construire ont été enregistrés en octobre 2021. Le consensus visait 1,64 million, après 1,586 million en septembre (chiffre révisé de 1,589 million).

Vers 17h40, l'euro perd 0,07% à 1,1317 dollar.