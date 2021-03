Analyse AOF clôture France/Europe - Semaine faste pour le CAC 40

En zone euro, la production industrielle a grimpé de 0,8% au mois de janvier après -0,1% en décembre (chiffre révisé de -1,6%). Sur un an, la production industrielle a progressé de 0,1% après -0,2% en décembre (chiffre révisé de -0,8%).

L'inflation s'est élevée à 0,6% en février sur un mois en Allemagne et a atteint 1,6% en rythme annuel en février, a confirmé l'office fédéral de la statistique. Il s'agit de l'indice harmonisé permettant la comparaison avec les autres pays européens.

DBV Technologies (+ 9,97% à 9,82 euros)a signé la plus forte progression du SRD. La biotech française qui développe un patch pour soigner des allergies est soutenue par trois bonnes nouvelles. Premièrement, elle réintègre le SBF 120 duquel elle avait été exclue début septembre. Deuxièmement, elle est parvenue à réduire sa perte nette annuelle grâce à des mesures de maitrise des coûts. Troisièmement, les discussions progressent avec les autorités sanitaires en Etats-Unis et en Europe en vue d'une potentielle approbation de son premier patch experimental Viaskin Peanut.

M6 a dominé le SBF 120 aujourd'hui en bondissant de 6,99% à 19,28 euros. La vente du groupe audiovisuel occupe plus que jamais le devant de la scène puisque ce matin, à l'occasion de la présentation de ses résultats, RTL Group, son actionnaire principal et filiale de l'allemand Bertelsmann, a confirmé envisager la cession de sa participation de 48%. Au même moment, le quotidien les Echos révélait que plusieurs offres de rachat avaient déjà été déposées mercredi soir au cours d'un processus mené par la banque américaine JPMorgan. RTL Group en demanderait 1,5 milliard d'euros.

Burberry a bondi de 6,87% à 2 123 pence à Londres après la mise à jour de ses prévisions de ventes annuelles. L'exercice 2020/2021 du groupe de luxe britannique s'achèvera le 27 mars et les résultats officiels seront publiés le 13 mai. Mais Burberry ne voulait pas garder la bonne nouvelle aussi longtemps. Depuis décembre, le fabricant de trench coats continue de profiter d'une forte demande de telle sorte que son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel courant devraient ressortir au-delà des attentes du consensus.

