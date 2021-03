Analyse AOF clôture France/Europe - Séance compliquée malgré les bons chiffres de l'emploi américain

Le déficit commercial américain a atteint 68,2 milliards de dollars en janvier, à comparer avec un consensus de 67,50 milliards de dollars et 67 milliards de dollars en décembre.

Le Groupe Bolloré a trébuché de 2,56% à 3,952 euros, au lendemain de résultats 2020 ressortis légèrement sous les attentes des analystes. Son bénéfice opérationnel ajusté (Ebita) s'établit ainsi à 2,043 milliards d'euros, en hausse de 25% (23% à périmètre et taux de change constants), alors qu'Oddo BHF tablait sur 2,088 milliards. "La principale différence avec nos attentes vient d'une rentabilité un peu inférieure à ce que nous attendions en Afrique", explique le broker, en particulier dans l'activité Transport et Logistique.

Dassault Aviation a perdu de l'altitude sur la place de Paris, où il s'est replié de 3,01 % à 918,50 euros l'action. Comme on pouvait s'y attendre, la crise du Covid-19 a marqué de son empreinte les comptes 2020 du constructeur aéronautique. L'an dernier, le groupe a ainsi accusé une chute de 51 % de son résultat net ajusté à 396 millions d'euros. La baisse de 33 % de la contribution de Thales (231 millions d'euros) a pesé. De son côté, le résultat opérationnel ajusté a reculé de 66 % à 261 millions d'euros, d'où il découle une marge de 4,8%, contre 10,4% en 2019.

L'action du London Stock Exchange (LSEG) a clôturé à la dernière place du FTSE 100, les investisseurs sanctionnant des dépenses plus élevées que prévu pour intégrer le spécialiste des données Refinitiv. Le rachat de ce dernier pour 27 milliards de dollars a été finalisé en début d'année. La Bourse de Londres prévoit 1 milliard de livres d'investissements en 2021, dont 150 millions de dépenses opérationnelles, dans ses programmes de croissance et pour réaliser des synergies.

(AOF) - Les marchés financiers européens ont terminé la journée en baisse, après être brièvement passés dans le vert après les bons chiffres du marché de l'emploi américain. Les Etats-Unis ont en effet créé 379 000 empois au mois de février, soit bien plus que ce qu'attendait le consensus Reuters (182 000). Insuffisant malheureusement à inverser durablement la tendance, alors qu'hier Jerome Powell était resté vague concernant une éventuelle intervention de la Fed pour calmer le marché des taux. A la clôture, le CAC 40 a cédé 0,81% à 5 783,24 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,75% à 3 676,88 points.

