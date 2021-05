Analyse AOF clôture France/Europe - Retour gagnant de l'Europe grâce au rebond de Wall Street

(AOF) - En forte baisse dans la matinée, les marchés actions européens se sont redressés dans le sillage du rebond de Wall Street et terminent dans le vert. La Bourse de Londres a fait exception en raison de sa forte exposition aux secteurs financier et des matières premières, en repli aujourd'hui. Le marché parisien a été soutenu par le rebond des valeurs technologiques, mais aussi du luxe et celles considérées comme défensives. Le CAC 40 a clôture en hausse de 0,14% à 6 288,33 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 0,30% à 3 959,38 points.

En Europe, Burberry a perdu 4,11% à 2 017,50 pence à Londres. Si le groupe de luxe britannique a dévoilé des ventes annuelles conformes aux attentes, il a aussi averti que ses investissements ralentiraient la progression de la marge opérationnelle sur l'exercice 2021/2022. Sur le précédent, clos fin mars, le chiffre d'affaires a atteint 2,34 milliards de livres sterling, se repliant de 9% à données comparables en raison de la fermeture des magasins et de la baisse du tourisme. Il avait indiqué début mars prévoir une contraction comprise entre 10 et 11%.

Peu de valeurs du CAC 40 échappe à la baisse, pas même Danone (+ 1,66% à 57,70 euros), qui a annoncé la finalisation de la cession stratégique de sa participation d'environ 9,8% dans le groupe laitier chinois Mengniu. Cette transaction fait suite à l'annonce du 28 février 2021 relative à la conversion par le groupe de sa participation indirecte de long-terme dans Mengniu, en une participation directe. L'opération s'est soldée par un produit de cession brut d'un montant de 15,4 milliards de dollars de Hong Kong, soit 1,6 milliard d'euros. Le règlement de l'opération aura lieu le 17 mai 2021.

Pharmagest a gagné 1,90% à 90,70 euros au lendemain de l'annonce d'une forte croissance de son activité au premier trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 45,27 millions d'euros, en progression de 16,09%, dont de 8,19% à périmètre comparable. " Pharmagest affiche sa meilleure performance en termes de croissance organique au 1er trimestre depuis 2017 " souligne GreenSome Finance. Toutes les Divisions sont en progression.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la production ont augmenté de 6,2% en rythme annuel en avril, à comparer avec un consensus de +5,9%. La version core des prix à la production a progressé de 4,1% en rythme annuel, contre un consensus de 3,7% et 3,1% en mars.

473 0000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées sur la semaine du 8 mai, à comparer avec un consensus Reuters de 490 000. Le chiffre de la semaine précédente a été révisé de 498 000 à 507 000.

Vers 17h40, l'euro perd 0,03% à 1,2069 dollar.