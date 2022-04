Analyse AOF clôture France/Europe - Repli marqué après les nouvelles sanctions européennes envers la Russie

Delta Plus a grappillé 0,45% à la Bourse de Paris, à 90 euros par action, au lendemain de la publication de ses résultats annuels. Le spécialiste des équipements de protection individuels a réalisé en 2021 un bénéfice net, part du groupe, de 32,4 millions d'euros, en hausse de 10,8%. Le résultat opérationnel courant est quant à lui ressorti à 48,1 millions d'euros, en hausse de 11,1% sur un an, mais est resté légèrement sous les attentes de Midcap Partners (49,1 millions d'euros). Il fait ainsi ressortir une marge de 14%, comme espéré, soit légèrement au-dessus des niveaux historiques.

Telecom Italia (TIM) a perdu près de 1% à 31,3 centimes après de nouvelles révélations de presse selon lesquelles KKR serait prêt à explorer des alternatives à son offre de rachat de 10,8 milliards d'euros. En effet, selon Bloomberg, le fonds de private equity a envoyé tard lundi une lettre à l'opérateur italien dans laquelle il affirme ne pas être en mesure de reconfirmer l'offre proposée. "Nous restons à votre disposition soit pour mener à bien la due diligence concernant notre proposition de transaction, soit explorer toute autre transaction dans l'intérêt de l'entreprise, de ses actionnaires et de l'Italie", écrit KKR dans sa lettre.

(AOF) - Les marchés financiers du Vieux Continent ont terminé en repli marqué, alors que le conflit en Ukraine semble prendre un nouveau tournant. En effet, alors que la Russie est pointée du doigt pour des crimes de guerre, ses troupes s'amassent autour du Donbass pour un assaut massif. En réaction, l'Europe a pris de nouvelles sanctions à l'égard de Moscou, dont un embargo sur le charbon et d'autres produits (bois, vodka...) ainsi que l'exclusion de ses eaux des cargos russes. Le CAC 40 a ainsi cédé 1,28% à 6 645,51 points, et l'Euro Stoxx 50, 1,07% à 3 908,74 points.

