Analyse AOF clôture France/Europe - Repli du CAC 40 après la BCE : Danone, STMicroelectronics et Carrefour bien orientés

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en retrait une séance marquée par de nombreux résultats d'entreprises et le statu quo de la BCE. Le taux de la facilité de dépôt a été maintenu à 4 %. La croissance américaine a,elle, dépassé les attentes au troisième trimestre. A Paris, les investisseurs ont salué les performances trimestrielles de Danone, STMicroelectronics, Ipsos, Carrefour... En revanche, les résultats de BNP Paribas dans la banque de détail en France et l'Italie ont déçu. L'indice CAC 40 a cédé 0,38% à 6 888,96 points tandis que l'EuroStoxx50 a reculé de 0,60% à 4 048,79 points.

En Europe, WPP a fléchi de 0,87% à 685 pence par action à la bourse londonienne. Le premier groupe publicitaire mondial a abaissé pour la deuxième fois ses perspectives 2023 après avoir livré une prestation trimestrielle dégradée. De quoi entraîner à Paris le repli d'un autre géant du secteur : Publicis (-1,43% à 71,72 euros). Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de WPP a baissé de 0,5%,à 2,84 milliards de livres sterling, alors que les analystes prévoyaient une hausse de 1%, contre 1,5 à 3,0 % prévus en août et jusqu'à 5 % attendus plus tôt dans l'année.

Première banque française à publier ses comptes du troisième trimestre, BNP Paribas a dévoilé un bénéfice net en ligne avec les attentes. Pour autant, l’action a perdu 2,60% à 54,72 euros, affichant l’un des plus forts replis de l’indice CAC 40 en raison d’une performance décevante dans la banque de détail en France et en Italie. Jefferies et UBS soulignent en revanche la performance meilleure que prévu des activités de banque d'investissement et de financement (CIB).

Danone (+2,42% à 56,20 euros) a terminé parmi les plus fortes hausses du CAC 40 après une croissance soutenue de ses ventes au troisième trimestre 2023 et une révision à la hausse de ses objectifs 2023. Son chiffre d'affaires a atteint 6,906 milliards d'euros en croissance interne de 6,2% en données comparables sur cette période. Il est en repli de 5,2% en données publiées pénalisé "en particulier par un impact négatif significatif des taux de change (-7,4%) reflétant la dépréciation de la majorité des monnaies face à l'euro", explique la multinationale de l'agroalimentaire.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le Conseil des gouverneurs a décidé, sans surprise, de ne pas modifier les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE. Dès lors, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt restent à respectivement 4,50 %, 4,75 % et 4,00 %.

Sur la base de son évaluation actuelle, "le Conseil des gouverneurs considère que les taux d'intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement à atteindre " son objectif de 2 % à moyen terme, a indiqué l'institution.

L'économie américaine a enregistré une croissance de 4,9% au troisième trimestre après une hausse de 2,1% au deuxième trimestre et le marché anticipait une expansion de 4,3%.

Les promesses des ventes de logements ont augmenté de 1,1% en septembre aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées en baisse de 1,8%. Elles avaient chuté de 7,1% en août.

Aux États-Unis, les commandes de biens durables ont progressé de 4,7% en septembre. Les économistes tablaient sur une hausse de 1,7% après un repli de 0,1% constaté en août. Les commandes de biens durables hors transports sont ressorties en hausse de 0,5% en septembre après une hausse de 0,5% le mois précédent et un consensus de 0,2%.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 210 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 208 000, après 200 000 la semaine précédente.

Vers 17h30, l'euro perd 0,34% à 1,0531 dollar.