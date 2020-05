Analyse AOF clôture France/Europe - Regain de prudence

(AOF) - En hausse à l'ouverture, les principaux marchés actions européens ont rapidement basculé dans le rouge. Le fol optimisme suscité hier par l'espoir d'un vaccin et la perspective d'un fonds de soutien européen de 500 milliards d'euros s'est rapidement dissipé pour faire place à la prudence liée à la pandémie. Le contexte général est par ailleurs de nouveau marqué par les tensions sino-américaines. A la Bourse de Paris, le secteur du luxe et, dans une moindre mesure, des spiritueux, a brillé. Le CAC 40 a cédé 0,89% à 4 458,16 points. L'Euro Stoxx 50 a perdu 0,29% à 2 903,57 points.

Julius Baer a gagné 4,93% à 38,76 francs suisses, son point d'activité sur les 4 premiers mois de 2020 ayant réservé une bonne surprise. La banque privée suisse a indiqué que l'activité de ses clients avait fortement progressé et entraîné une amélioration significative de sa rentabilité. Sa marge brute a augmenté à 95 points de base des encours sur la période. Elle a été particulièrement élevée en mars et a dépassé chaque mois le niveau de 82 points enregistré en 2019. Le consensus s'élevait à seulement 84 points de base des encours.

Le marché automobile européen a vécu un mois d'avril catastrophique, selon les chiffres publiés par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Ainsi, les nouvelles immatriculations ont dramatiquement chuté de 76,3 % à 270 682 unités. En Bourse, cela s'est traduit par un lourd recul des titres PSA (-5,62% à 11,58 euros) et Renault (-10,85% à 16,94 euros). Le premier a vu ses immatriculations plonger de 81,2% et le second chuter de 79%.

Solocal a dévissé de 11,24% à 0,127 euro. Les investisseurs s'inquiètent de l'annonce du spécialiste de la communication locale d'un besoin de liquidité dés cet été et pour un montant de 40 millions d'euros d'ici la fin de l'année 2020. La société indique qu'à cela s'ajoute un besoin complémentaire de liquidité de 35 millions d'euros au cours du premier semestre 2021.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'indice Zew qui mesure la confiance investisseurs, est ressorti à 51 en mai contre un consensus de 32 après 28,2 en avril.

L'indice de confiance des investisseurs en zone a atteint 46 après 25,2 en avril.

Aux Etats-Unis, 891 000 mises en chantier ont été comptabilisées en avril 2020 en rythme annuel. Le consensus Briefing.com tablait sur 950 000, après 1,276 million en mars (chiffre révisé de 1,216 million). Par ailleurs, 1,074 million de permis de construire ont été enregistrés en avril 2020. Le consensus visait 1 million, après 1,356 million en mars (chiffre révisé de 1,353 million).

Vers 17h40, l'euro progresse de 0,07% à 1,0925 dollar.