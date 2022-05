Analyse AOF clôture France/Europe - Regain d'optimisme après le fléchissement de l'inflation US

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en nette hausse une séance encore une fois particulièrement volatile. Paradoxalement, les investisseurs ont très bien réagi à des chiffres de l’inflation décevants. Certes, la hausse des prix a décéléré, mais moins qu’attendu. Elle ressort en avril sur un an à 8,3% contre 8,5% en mars. Le consensus la donnait à 8,1%. Les opérateurs semblent voir le verre à moitié rempli après le net repli des indices observé récemment. Le CAC 40 a bondi de 2,5% à 6 269,73 points, pendant que l’Euro Stoxx 50 progressait de 3,23% à 3 640,65 points.

Salvatore Ferragamo a gagné près de 10% à 14,83 euros, soutenu par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et la présentation d'un plan stratégique à cinq ans ambitieux. Le nouveau PDG Marco Gobbetti, ancien patron de Burberry, entend faire, enfin, rentrer l'iconique marque italienne dans la modernité définie par les envies des "millennials". L'enjeu est de taille. Ces dernières années, Ferragamo a nettement sous-performé un secteur du luxe en effervescence, tant en termes de ventes, de bénéfices et... de cours de Bourse.

La séance s’est avérée particulièrement volatile pour Alstom. Si le géant du ferroviaire gagnait jusqu’à 9 % en tout début de matinée, il a finalement perdu 5,16% à 21,85 euros. Le groupe a dévoilé des résultats annuels globalement en ligne avec les attentes, mais ils restent néanmoins dans le rouge. De plus, les investisseurs s’inquiètent toujours des coûts liés à l’intégration du canadien Bombardier Transport, ainsi que de l’avenir de la participation de 20% dans la société russe TMH.

Saint-Gobain a gagné 1,91% à la bourse de paris, à 52,89 euros par action, alors que des rumeurs de presse font état de pressions de la part de Bluebell Investment pour pousser le groupe à se réorganiser. Selon le Financial Times, qui a eu accès à des échanges épistolaires remontant jusqu'en décembre dernier, le fonds activiste appelle notamment le français à remplacer son président, Pierre-André de Chalendar, PDG du groupe pendant dix ans, par un président indépendant lors de l'assemblée générale des actionnaires de juin.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a progressé de 8,3% en avril en rythme annuel, après +8,5% en mars. Le consensus visait +8,1%. L'indice " core ", c'est-à-dire ajusté des éléments les plus volatils comme les énergies et l'alimentation, a affiché une hausse de 6,2%, contre un consensus de 6% et après +6,5% en mars.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,09% à 1,0543 dollar.