(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en net repli mercredi, sur fond d'inquiétudes concernant la résurgence de la pandémie de Covid-19 et de tensions commerciales renouvelées entre les Etats-Unis et l'Europe. Le FMI a parachevé ce sombre tableau en revoyant à la baisse ses perspectives. Le PIB de la zone euro est ainsi anticipé en repli de 10,2% cette année. Ces éléments ont éclipsé le redressement plus fort que prévu de l'Ifo du climat des affaires en Allemagne en juin. Au son de la cloche, le CAC 40 a perdu 2,92% à 4 871,36 points et l'EuroStoxx 50 a reculé de 3,11% à 3 196,16 points.

Volkswagen (-2,95% à 141,40 euros) serait en discussion pour racheter Europcar Mobility Group. C'est ce qu'a rapporté Reuters sur la base de sources proches du dossier. Les discussions n'en sont qu'à un stade préliminaire et un accord est loin d'être assuré, a ajouté le média. Contactés par AOF, Europcar et Eurazeo n'ont pas souhaité faire de commentaires. Si cette information se confirmait, elle marquerait le grand retour de Volkswagen. Ce dernier avait, en effet, cédé Europcar à Eurazeo en 2006.

Atos (-2,50% à 73,42 euros) a légèrement surperformé un indice CAC 40, où toutes les valeurs ont fini dans le rouge, après avoir dévoilé sa stratégie et ses objectifs de moyen terme. Atos affiche comme ambition d'atteindre à moyen terme, sans donner de date précise, une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant comprise entre 5 % à 7 %. Le taux de marge opérationnelle est attendu entre 11 à 12 % du chiffre d'affaires.

Après un bon début de séance, SMCP a finalement accusé un repli de 7,34% à 4,4180 euros sur une place parisienne déprimée. Le groupe de mode a fait part de ses perspectives à court terme. La société, propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac, qui a pu rouvrir 96% de ses magasins détenus en propre, a contracté un emprunt de 140 millions d'euros garanti par l'Etat français. Ce PGE a une maturité d'un an et une option d'extension pouvant aller jusqu'à 5 années supplémentaires.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le climat des affaires s'est redressé très nettement en juin en France, en lien avec l'accélération du déconfinement, a annoncé l'Insee. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne 18 points, sa plus forte remontée mensuelle depuis le début de la série (1980). À 78, le climat des affaires dépasse le niveau du creux atteint en mars 2009 (70), mais reste très en deçà de sa moyenne de long terme (100).

L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 86,2 en juin 2020, après 79,7 en mai. Le consensus Reuters visait 85 en juin.

Les stocks de brut aux Etats-Unis à l'issue de la semaine close le samedi 19 juin ont progressé de 1,442 million de barils. Les économistes tablaient sur une hausse de seulement 0,299 million après + 1,215 million la semaine précédente.

Selon le FMI, l'économie mondiale devrait enregistrer une contraction de 4,9 % en 2020, contre un recul de 3% initialement envisagé. De son côté, le PIB de la zone euro est anticipé en repli de 10,2% cette année, à comparer avec une projection précédente de -7,5%.

Vers 17h45, l'euro cède 0,39% à 1,1267 dollar.