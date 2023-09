Analyse AOF clôture France / Europe - Recul des marchés européens, le 10 ans américain au plus haut depuis 2007

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en forte baisse. Elle intervient sur fond de poursuite des tensions sur les taux longs, avec un 10 ans américain à plus de 4,5%. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde a expliqué que " les taux d'intérêt seront fixés à des niveaux suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire ".Côté valeurs, Aperam a affiché un des plus forts replis du SBF 120 après avoir réduit ses prévisions pour le troisième trimestre vendredi dernier. Le CAC 40 a perdu 0,85% à 7 123,88 points et l'Eurostoxx 50 a reculé de 1,01% à 4 164,51 points.

En Europe, Novartis (+0,65% à 92,54 francs suisses) a confirmé aujourd'hui son projet de scission à 100 % de l'activité de Sandoz, annonçant que la négociation des nouvelles actions de Sandoz Group AG et des ADR (American Depositary Receipts) commencera le 4 octobre 2023. Ceci fait suite à l'approbation par les actionnaires de Novartis de la scission de Sandoz, annoncée précédemment lors de l'AGE du 15 septembre 2023. Le laboratoire annonce parallèlement que l'étude de phase III Netter-2 portant sur son produit Lutathera a atteint son objectif principal.

Aperam a chuté de 3,69% à 26,09 euros et affiché l'un des plus forts replis du SBF 120 euros après avoir réduit ses prévisions pour le troisième trimestre 2023 vendredi dernier. La société produisant et commercialisant de l'acier inoxydable anticipe désormais un EBITDA ajusté de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros au troisième trimestre après avoir annoncé fin juillet qu'il diminuerait par rapport au second trimestre (103 millions d'euros). Il est nettement plus faible que celui du premier trimestre 2023 : 127 millions d'euros, mais également que le consensus de 67 millions d'euros.

La dynamique boursière reste favorable pour Ubisoft , qui a débuté la semaine en tête du SBF 120, avec un gain de 2,55% à 30,19 euros. L'éditeur de jeux vidéo bénéficie ce matin du relèvement de l'opinion d'Exane BNP Paribas à Surperformance, pour un objectif de cours rehaussé de 27 euros à 37 euros, selon des sources de marché. Vendredi dernier, Ubisoft avait déjà gagné plus de 4% après que l'autorité de la concurrence britannique a ouvert la voie au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 85,7 en septembre. Il est légèrement plus élevé que le consensus : 85,2. Il était de 85,8 en août.

Vers 17h45, l'euro perd 0,58% à 1,0592 dollar.