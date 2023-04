Analyse AOF clôture France/Europe - Records du CAC 40 avant l'inflation américaine

Le volume des ventes du commerce de détail est en baisse de 0,8% dans la zone euro, en ligne avec les attentes, et de 0,9% dans l'Union européenne, selon Eurostat. Il est en baisse de 3% dans la zone euro (contre un consensus de -3,5%) et de 3,1% dans l'UE comparé à février 2022.

En repli à l'ouverture, l'action Soitec (+5,23% à 147,00 euros) s'est rapidement retournée à la hausse pour terminer parmi les principales progressions de l'indice SBF 120. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a très rapidement récupéré de ses prévisions décevantes pour l'exercice 2023-2024 et de l'avertissement sur l'exercice 2025/2026. En février, plusieurs brokers dont Credit Suisse et Jefferies avaient réduit leur objectif de cours sur la valeur, anticipant un environnement moins porteur au cours des prochains mois.

Airbus s'est effrité de 0,14% à 126 euros après avoir annoncé la livraison de 127 appareils à 54 clients au premier trimestre 2023. Les livraisons ont baissé de 10,5% sur un an ; celles-ci s'étant élevées à 142 sur la même période en 2022. Dans le détail, l'avionneur européen a livré notamment sur ce trimestre, 5 A350, 6 A330, 10 appareils A220-300, 45 A320neo et 59 A321neo. Sur le seul mois de mars, le groupe aéronautique a livré 61 appareils à 37 clients pour des commandes brutes de 20 avions.

Entreprise anglo-suisse de négoce, de courtage et d'extraction de matières premières, Glencore a gagné 3,26% à 472,25 pence à Londres après avoir amélioré son offre de rachat pour l'entreprise minière canadienne Teck, basée à Vancouver. Glencore a introduit une composante en numéraire dans cette offre. Si l'offre est approuvée, deux entreprises d'envergure mondiale seraient créées. MetalsCo serait une entreprise axée sur les métaux de transition. Elle se différencierait de CoalCo, qui serait une unité autonome de production de charbon.

(AOF) - Les marchés actions européens ont progressé pour leur première séance après le week-end prolongé de Pâques, poussant le CAC 40 vers un nouveau plus haut absolu en séance à 7 403,67 points, après plusieurs statistiques favorables. L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, a ainsi dépassé les attentes en avril. Les investisseurs attendent surtout mercredi les chiffres de l'inflation américaine pour mars 2023. L'indice CAC 40 a gagné 0,89% à 7 390,28 points, inscrivant un record en clôture, tandis que l'EuroStoxx50 s’est adjugé 0,55% à 4 333,29 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.