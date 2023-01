Analyse AOF clôture France/Europe - Rebond technique des indices en fin de semaine après la chute brutale de jeudi

(AOF) - Les marchés actions européens ont progressé timidement à la clôture. Les indices se sont offerts un rebond technique après la forte baisse constatée hier, due aux craintes de récession et à la volonté affichée par les banquiers centraux de continuer à relever les taux d'intérêt. Côté valeurs, Michelin est lanterne rouge du CAC 40 et Faurecia parmi les plus fortes baisses du SBF120 après leur dégradation par des analystes. A la clôture, le CAC 40 a gagné 0,63% à 6 995,99 points (en recul de 0,40% sur cinq jours) et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,63% à 4 119,90 points.

En Europe, Ericsson (-4,7% à 59 couronnes suédoises) est relégué à l'avant dernière place de l'indice suédois OMX après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux prévisions des analystes. Sa rentabilité a été pénalisée par une moindre contribution des États-Unis, pays à marge élevée, où sa division réseaux la plus importante a connu une décroissance de 7% à taux de change et périmètre constants. L'équipementier télécoms suédois a en outre prévenu que la baisse de l'activité de cette division au premier trimestre relativement au quatrième trimestre sera plus prononcée qu'historiquement.

A Paris, Orpea, plus forte baisse du SRD hier (-7,75%), a progressé de 0,18% à 6,84 euros après avoir annoncé hier l'arrêt des discussions entre le consortium d'investisseurs français mené par la Caisse des Dépôts et Consignations avec plusieurs créanciers du groupe. Ces discussions annoncées le 11 janvier par la société "visaient à parvenir, dans les meilleurs délais, à un accord ferme sur un plan de restructuration permettant de financer le Plan de Refondation de la Société et d’atteindre une structure financière soutenable", précise un communiqué d’Orpea.

Argan a fini parmi les plus fortes baisses du marché SRD (-2,14% à 77,7 euros) après la publication de ses résultats annuels hier soir. Le résultat net récurrent de la foncière spécialiste des entrepôts est en hausse de 6%, à 118,9 millions d'euros, au 31 décembre 2022, représentant 72% des revenus locatifs. Le résultat net part du groupe s'établit à 95,1 millions d'euros. Invest Securities estime que le nouveau plan stratégique de la foncière " prudent et pertinent ", " inclura des cessions et un examen plus sélectif d'éventuels projets ", ce qui " pèsera notablement sur la croissance ".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Pour la première fois en une année, plus d'un million d'entreprises ont été créées en France en 2022, avec 1,072 million d'immatriculations, a rapporté ce vendredi l'Insee. Ce record a été atteint malgré une baisse des créations au mois de décembre. Parmi les entreprises créées en 2022, 61 % l'ont été par des auto-entrepreneurs, a précisé l'Institut. Un secteur connaît cependant une baisse particulièrement marquée, celui des transports et entreposage (-34,5 % en glissement annuel).

Les ventes de logements anciens ont reculé de 1,5% en décembre aux États-Unis, à comparer avec un consensus de - 5,4% et -7,9% en novembre.

Vers 17h45, l'euro perd 0,03% à 1.0835 dollar.