Analyse AOF clôture France/Europe - Rebond en attendant la suite

(AOF) - Les marchés actions européens sont repartis à la hausse après l'accès de faiblesse d'hier. Les investisseurs ont semblé (un peu) rassurés par les affirmations des experts selon lesquelles les vaccins fraichement mis au point fonctionnerait contre le nouveau variant de la Covid-19. Par ailleurs, le Royaume-Uni et l'Union européenne semble sur le point de trouver un compromis sur la pêche, l'un des sujets les plus épineux des négociations concernant un accord commercial post-Brexit. Le CAC 40 a gagné 1,36% à 5 466,86 points. L'Euro Stoxx 50 a grimpé de1,5% à 3 500,43 points.

Au chapitre des valeurs européennes, EasyJet (+2,39% à 775,30 pence) a trouvé un accord avec Airbus pour reporter la livraison de 22 appareils de la période 2022-2024 à la période 2027-2028. A cela s'ajoutent 15 dates de livraison qui seront modifiées au cours de la période 2022-2024 "afin de mieux répondre aux besoins saisonniers prévus", précise la compagnie dans un communiqué. De plus, EasyJet a modifié une option lui permettant de refuser jusqu'à 7 avions prévus pour 2022-2026: désormais, leur livraison devrait intervenir en 2025 et 2026, et l'échéance de l'option a été portée à décembre 2021.

En repli en matinée, Airbus a finalement clôturé sur un gain de 1,62% à 87,14 euros. L'avionneur européen pourrait perdre jusqu'à 5 milliards de dollars de commandes si le plan de restructuration d'AirAsia X (AAX) était accepté, selon des documents judiciaires, rapporte Reuters. La compagnie malaisienne low-cost avait passé auprès de l'avionneur européen à l'été 2019 une commande ferme portant sur 12 A330-900 supplémentaires et 30 A321XLR.

Nicox a gagné 3,11% à 4,305 euros. Son partenaire Bausch + Lomb a reçu l'approbation de mise sur le marché en Colombie de la solution ophtalmique de latanoprostène bunod, sous le nom de spécialité Cliropta, (produit commercialisé aux Etats-Unis sous le nom Vyzulta). Vyzulta est commercialisé aux Etats-Unis, au Canada et en Argentine et approuvé pour commercialisation dans cinq autres territoires - Colombie, Hong Kong, Mexique, Taiwan et Ukraine - pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

Les chiffres macroéconomiques du jour

À la fin du troisième trimestre 2020, la dette publique française, au sens de Maastricht, s'établissait à 2 674,3 milliards d'euros, soit 116,4 % du PIB, a révélé l'Insee. Après une augmentation record au deuxième trimestre (+199,9 milliards d'euros), la variation de ce trimestre (+36,1 milliards) est proche de celle de l'an dernier à la même époque (+39,6 milliards). la contribution de l'État à l'évolution de la dette s'établit à 35,7 milliards d'euros, ajoute l'Insee. L'État finance un déficit d'exécution budgétaire de 36,7 milliards, soit presque autant qu'il y a un an (31,7 milliards).

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance du consommateur mesuré par le Conference Board est ressorti en décembre à 88,6. Les économistes tablaient sur 97 après 92,9 en novembre.

Les ventes de logements anciens aux États-Unis ont chuté de 2,5% par rapport au mois précédent, pour atteindre 6,69 millions d'unités en novembre 2020, ce qui est pire que les prévisions du marché, qui anticipaient une baisse de 1% en raison de la hausse des prix et de la diminution de l'offre. C'est la première baisse en six mois dans le pays, les ventes ayant chuté dans le sud, le Midwest et le Nord-Est et étant restées stables dans l'ouest.

Les Etats-Unis ont connu une croissance de leur PIB de 33,4% au troisième trimestre 2020, contre un repli de 31,4% au second. Le marché attendait une croissance de 33,1%.

Vers 17h45, l'euro abandonne 0,55% à 1,2171 dollar.