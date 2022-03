Analyse AOF clôture France/Europe - Rebond des actions après des "progrès" dans les discussions entre Ukraine et Russie

(AOF) - Les bourses européennes ont accentué leurs gains vendredi, portées par les espoirs de solution diplomatiques dans le conflit ukrainien. Vladimir Poutine a en effet évoqué de progrès dans les discussions entre la Russie et l'Ukraine alors que les troupes russes seraient prêtes à prendre Kiev d'assaut. Réunions à Versailles, les pays européens ont manifesté leur volonté de se défaire de la dépendance énergétique à l'égard de la Russie d'ici 2027. Par ailleurs, le G7 va bientôt annoncer de nouvelles sanctions. Le CAC 40 a ainsi gagné 0,85% à 6 260,25 pts, et l'Euro Stox 50, 1,32% à 3 699,67 pts.

Brunello Cucinelli a bondi de 8,47% à 47,36 euros. Le groupe italien de luxe a dévoilé hier soir des résultats 2021 supérieurs aux attentes et des prévisions très encourageantes. La société de Solomeo, en Ombrie traverse le meilleur moment de son histoire, assure-t-elle. L'image de la marque connue pour la qualité de ses vêtements en cachemire, dans le segment du luxe "absolu" s'est renforcée et les ventes ont dépassé les attentes. Les marges sont conformes aux prévisions et devraient dépasser, comme prévu, leurs niveaux pré-pandémie cette année.

EssilorLuxottica s'est hissé à la seconde place du CAC 40, avec une hausse de 2,88% à 152,14 euros par action, porté par la publication de bons résultats annuels et de perspectives ambitieuses. Le lunetier franco-italien a réalisé en 2021 un bénéfice net ajusté, c'est-à-dire hors consolidation de GrandVision, de 2,06 milliards d'euros, en progression de 16,1% par rapport à 2019. Le résultat opérationnel ajusté a quant à lui progressé de 16,9%, et s'est élevé à 3,27 milliards sur une base consolidée, soit au-dessus des estimations de Jefferies de 3,41 milliards d'euros.

Spie (+6,46% à 20,60 euros) a terminé parmi les plus fortes hausses du SBF 120 vendredi dans la foulée de la publication de résultats annuels globalement conformes aux attentes. Le spécialiste du génie électrique fait état d'un bénéfice net ajusté de 268 millions d'euros, en hausse 38% sur un an. Par action, il ressort ainsi à 1,48 euro, contre consensus de 1,46 euro. L'EBITA a lui aussi fortement rebondi en 2021, à 426,7 millions d'euros, soit une croissance de 25,7% sur un an, en ligne avec les prévisions.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance du consommateur mesuré par l'Université du Michigan est ressorti, en première estimation, à 59,7 en mars contre un consensus de 61,4 et après 62,8 en février.

Vers 17h50, l'euro cède 0,42% à 1,0941 dollar.