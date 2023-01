Analyse AOF clôture France / Europe - Prudence sur les marchés

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en légère hausse. Les résultats d'entreprises ont continué de pleuvoir. LVMH a affiché des résultats record en 2022 alors que Rémy Cointreau a vu son chiffre d'affaires reculer de 6% au troisième trimestre, se repliant de plus de 3% au SBF 120. Côté statistiques du jour, aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation dit PCE, très suivi par la Fed, a augmenté de 0,1% en décembre 2022, soit une progression similaire affiché à celles affichée en novembre. Le CAC 40 et l'Eurostoxx50 ont gagné respectivement 0,02 % à 7 097 euros et 0,1% à 4 178 points.

En Europe, H&M a enregistré un repli de 4,12% à 125,80 couronnes suédoises à la Bourse de Stockholm. La deuxième plus grande chaîne de magasins de prêt-à-porter au monde a enregistré une baisse plus forte que prévu de son résultat opérationnel sur la période de septembre à novembre, qui ressort à 864 millions de couronnes suédoises contre 6,26 milliards un an plus tôt. Un résultat bien loin du consensus qui tablait sur 3,67 milliards. Par ailleurs, le bénéfice net annuel a chuté de 68%, à un peu moins de 3,6 milliards de couronnes.

A Paris , LVMH s'est effrité de 0,07% à 801 euros au lendemain de la présentation de résultats annuels historiques. Le géant du luxe a dévoilé un résultat net part du groupe de 14,1 milliards d'euros en 2022, en croissance de 17 %. Le résultat opérationnel courant a, lui, progressé de 23% à 21,1 milliards d'euros, faisant ressortir une marge de 26,6% contre 26,7% un an auparavant. Les analystes sont déçus par la quasi-stabilité de la marge, qui était anticipée en amélioration de 90 points de base, selon Credit Suisse.

Rémy Cointreau (-3,72% à 168,10 euros) a enregistré un repli de 6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, conforme aux attentes, invoquant une normalisation de la consommation de cognac aux États-Unis et de la demande après deux années de "croissance exceptionnelle". Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe français de spiritueux s'élève à 414,3 millions d'euros. Les analystes tablaient sur une baisse de 6,7% à périmètre constant, selon un consensus fourni par la société.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE a progressé de 0,1% en décembre sur un mois, contre un consensus de +0,2% après +0,1% en novembre. En rythme annuel, la mesure préférée de l'inflation de la Fed est ressortie à 5% contre un consensus de +5,5% après 5,5% en mai. Hors inflation et alimentation, il a augmenté de 0,3% en décembre sur un mois, en ligne avec les attentes.

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,2% en décembre et leur consommation on reculé de 0,2% pour le même mois. Le marché anticipait respectivement +0,2% et -0,1% après +0,3% et -0,1% en novembre.

Les promesses des ventes de logements ont augmenté de 2,5% en décembre aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées en repli de 0,9%. Elles avaient reculé de 2,6% en novembre.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 64,9 en janvier, dépassant légèrement le consensus s'élevant à 64,6. Il était de 59,7 en décembre.

L'euro a perdu 0,23% à 1,0865 dollar.