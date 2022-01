Analyse AOF clôture France/Europe - Prises de bénéfices information fournie par AOF • 13/01/2022 à 17:47



(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge dans le sillage du repli du Nasdaq. Les investisseurs ont pris quelques bénéfices après deux séances consécutives de hausse liées aux propos rassurants de Jerome Powell concernant l'inflation. A cet égard, les marchés n'ont que brièvement bien accueilli le ralentissement plus marqué que prévu de la hausse des prix à la production au mois de décembre. Le CAC 40 a cédé 0,50% à 7 198,67 points, pénalisé par la faiblesse du luxe. L’Euro Stoxx 50 a abandonné 0,03% à 4 315 points.



Les deux géants de la distribution britannique, Tesco et Marks & Spencer (M&S), ont connu le même sort en bourse ce jeudi: leurs titres ont baissé de respectivement 1,29% à 288,475 pence et de 7,57% à 233,85 pence à la bourse de Londres. Ils ont pourtant enregistré tous les deux de belles performances lors de la période des Fêtes de fin d'année, leur permettant de revoir à la hausse leurs perspectives. Mais visiblement, ce n'est pas assez pour les investisseurs.

Après trois séances dans le rouge, Renault s'est redressé de 4,68 % à 33,92 euros sur la place de Paris, s'offrant au passage la plus forte hausse du CAC 40. Le groupe au losange est venu apporter de bonnes nouvelles aux investisseurs concernant son plan de redressement, la " Renaulution ". En effet, deux objectifs financiers d'importance ont d'ores et déjà été atteints. Et ce, avec beaucoup d'avance sur le calendrier initial.



Sopra Steria (+5,67% à 163,9 euros) a pris d'assaut sans coup férir la première place de l'indice SBF 120; l'annonce de profits 2021 plus solides que prévu faisant plus que compenser l'annonce inattendue du changement de Directeur général. Si un tel changement est généralement synonyme d'incertitudes, ce dont les marchés ont horreur, il intervient dans la continuité. Le nouveau patron, Cyril Malargé, travaille dans l'entreprise depuis près de 20 ans et occupait jusqu'à présent le poste de Chief Operating Officer.



Les prix à la production ont progressé de 0,2% en décembre aux Etats-Unis alors qu'ils étaient attendus en hausse de 0,4% après +1% en novembre. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, les prix à la production ont progressé de 0,5% en décembre aux Etats-Unis alors qu'ils étaient attendus en hausse de 0,5%. Ils avaient augmenté de 0,8% en novembre.



230 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis contre 207 000 la semaine précédente et un consensus Reuters s'élevant à 200 000.



Vers 17h30, l'euro gagne 0,07% à 1,1451 dollar.