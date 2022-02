Analyse AOF clôture France/Europe - Petite hausse pour les Bourses européennes

(AOF) - A l’exception notable de Londres, les Bourses européennes ont clôturé en légère hausse ce mardi. Les indices ont signé une bonne première partie de séance, avant de fléchir progressivement, la hausse des rendements obligataires ayant pesé. Désormais, tous les regards sont tournés vers les chiffres de l’inflation américaine qui doivent être publiés jeudi. Ils pourraient éclairer les investisseurs concernant le rythme de la normalisation monétaire décidée par la Fed. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,27% à 7 028,41 points et l’EuroStoxx 50 a grappillé 0,16% à 4 127,11 points.

BNP Paribas a finalement avancé de 0,47% à 66 euros, la hausse des rendements obligataires compensant la mauvaise performance des activités de marché au quatrième trimestre. De leur côté, les coûts se sont également révélés plus élevés que prévu. La banque française a cependant dévoilé un bénéfice net meilleur qu'escompté au quatrième trimestre grâce à un coût du risque plus faible qu'anticipé. Ces résultats s'accompagnent de la présentation des objectifs de son plan stratégique à horizon 2025, qui dépassent le consensus, selon les estimations préliminaires des analystes.

EDF a cédé 1,29% à 8,27 euros, pénalisé par la nouvelle révision à la baisse de sa production nucléaire française pour 2022. Hier soir dans un communiqué, l'électricien public a averti que, dans le cadre de son programme de contrôles sur le parc nucléaire, sa production nucléaire devrait ressortir cette année entre 295 et 315 térawatts-heure (TWh), contre 300 à 330 TWh jusque-là. L'estimation de production nucléaire pour 2023, actuellement de 340 à 370 TWh, sera ajustée dès que possible, a ajouté le groupe. Ce dernier a précisé, après un court moment d'incertitude pour les marchés, que ces nouvelles prévisions intégraient déjà l'arrêt prochain de trois réacteurs supplémentaires : Chinon 3, Cattenom 3 et Bugey 4.

Avec un gain de 1,25% à 35,15 euros, Renault a surperformé le CAC 40. Le groupe au losange est soutenu par le nouveau relèvement de perspectives annuelles de Nissan (dont Renault détient environ 43%). Pour son exercice en cours, qui s'achèvera en mars 2022, le constructeur japonais vise désormais un bénéfice opérationnel de 210 milliards de yens (environ 1,6 milliard d'euros) et un bénéfice net de 205 milliards de yens (environ 1,55 milliard d'euros). Auparavant, il tablait sur un bénéfice opérationnel et un bénéfice net de 180 milliards de yens.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France , le déficit de la balance commerciale est ressorti à 11,3 milliards d'euros en décembre 2021, après un déficit de 9,8 milliards d’euros en novembre 2021. Sur l’ensemble de l’année 2021, le déficit commercial atteint donc 84,7 milliards d’euros, contre 64,7 milliards en 2020. Il s’agit d’un record. Le recul du solde en valeur est principalement tiré par l’énergie et, dans une moindre mesure, par les produits manufacturés.

Aux Etats-Unis , le déficit de la balance commerciale est ressorti à 80,7 milliards de dollars en décembre 2021, contre 79,30 milliards de dollars en novembre 2021 (chiffre révisé de -80,20 milliards).

Vers 17h45, l'euro cède 0,22% à 1,1418 dollar.