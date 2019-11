Analyse AOF clôture France/Europe - Petite baisse pour Thanksgiving

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en légère baisse, Donald Trump ayant promulgué une loi soutenant les manifestants pro-démocratie à Hong-Kong, provoquant l'ire de Pékin. La Chine a menacé de prendre des mesures de représailles si les États-Unis ne changent pas de cap. Ces développements pourraient compliquer la signature d'un accord commercial. Cette séance est marquée par l'absence des investisseurs américains, qui fêtent Thanksgiving à la maison. Le CAC 40 a abandonné 0,24% à 5 912,72 points. L'Euro Stoxx 50 a reculé de 0,28% à 3 702,55 points.

Ab Inbev est resté stable à 71,56 euros à Bruxelles. Les investisseurs n'ont pas réagi à l'information Reuters selon laquelle le premier brasseur mondial réfléchirait à ses options pour son activité de conditionnement afin de réduire le niveau de sa dette et de se concentrer sur son activité principale. Selon l'agence de presse, le groupe a engagé la Deutsche Bank pour ce dossier qui concerne une activité basée aux Etats-Unis et héritée de son rachat d'Anheuser Busch en 2008. Cette branche serait valorisée entre 5 et 6 milliards de dollars.

Pénalisé par la situation à Hong Kong, Rémy Cointreau a dévoilé ce matin des résultats trimestriels plus dégradés que prévu et des objectifs annuels prudents. En Bourse, la sanction est nette. Le titre du fabricant français de cognac a reculé de plus de 2% à 117,20 euros. Sur la période close fin septembre, Rémy Cointreau a enregistré un résultat net part du groupe, hors éléments non-récurrents, de 84,6 millions d'euros en repli de 5,6%. Le marché était plus optimiste puisqu'il tablait sur 94 millions.

SES-imagotag (+5,49% à 31,70 euros) s'est distingué après avoir remporté un contrat de 100 millions de dollars aux Etats-Unis. Le groupe français a été sélectionné en tant que fournisseur exclusif d'étiquettes électroniques par une enseigne leader aux Etats-Unis. Le nom de cette dernière n'a pas été dévoilé. Dans le détail, le contrat prévoit un déploiement de la plateforme " Vusion " dans plus de 1 000 magasins sur 4 ans.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice du climat des affaires en zone euro pour novembre est ressorti à -0,23 contre un consensus de -0,14 après -0,2 en octobre. L'indice du sentiment économique s'est établi à 101,3 contre un consensus de 101 après 100,8 en octobre.

L'inflation en Allemagne a reculé de 0,8% en première estimation au mois d'octobre. Les économistes tablaient sur un repli de 0,7% après la hausse de 0,1% enregistrée en septembre. Sur un an, les prix ont grimpé de 1,2%, conformément aux attentes, après +0,9% en septembre.

Ce soir, l'euro est quasi stable à 1,1006 dollar.