Analyse AOF clôture France/Europe - Pas de nouveaux records pour les bourses du Vieux Continent

(AOF) - Après un bon début de mois d'août, les bourses européennes ont marqué le pas ce lundi. Elles ont été plombées par les mauvaises statistiques chinoises sur le front de la production industrielle et des ventes au détail, ainsi que par un indice "Empire State" dans la région de New York en fort repli. A ces données qui témoignent d'un certain ralentissement en raison du variant Delta, s'ajoute la situation chaotique en Afghanistan après la prise du pouvoir par les talibans. A la clôture le CAC 40 a cédé 0,83% à 6 838,77 points, et l'Euro Stoxx 50 a reculé de 0,75% à 4 198,02 points.

Lufthansa a reculé de 3,4% à 8,95 euros sur la place de Francfort, alors que le fonds de stabilisation économique allemand a fait part de son intention de vendre jusqu'à 5% du capital du groupe aérien au cours des prochaines semaines. Cela représente un quart de sa participation. En effet, le fonds détient 20% de Lufthansa depuis la mise en place d'un plan de sauvetage massif qui visait à permettre au groupe, qui détient notamment Austrian Airlines et Brussels Airlines, de traverser la crise du Covid-19.

Faurecia a dominé le SBF 120 ce lundi, avec un bond de 12,05% à 43,06 euros l'action. L'équipementier automobile français va mettre la main sur son homologue allemand Hella, dans le cadre d'une opération se chiffrant à près de 6,7 milliards d'euros. Faurecia va acquérir auprès du « pool familial » sa participation de 60% au prix de 60 euros par action, payé par une combinaison de 3,4 milliards d'euros en numéraire et d'actions nouvellement émises. Pour les 40 % restants, Faurecia va lancer une offre publique d'achat en numéraire au même prix.

AXA (-0,47% à 24,33 euros) a conclu un accord avec HSBC afin de céder AXA Insurance Pte Ltd (AXA Singapour). Selon cet accord, AXA va céder AXA Singapour pour un montant total en numéraire de 575 millions de dollars américains (ou 487 millions d'euros). " Cette transaction marque une nouvelle étape dans la stratégie de simplification du groupe AXA", a déclaré Gordon Watson, directeur général d'AXA en Asie et en Afrique. La transaction devrait générer un impact négatif sur le résultat net du groupe AXA d'environ 160 millions d'euros dans les états financiers 2021.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice manufacturier ("Empire State") de la Fed de New-York est ressorti à 18,30 en août 2021 contre 43 en juillet et un consensus Briefing.com de 26.

A la clôture à Paris, l'euro recule de 0,15% à 1,1781 dollar.