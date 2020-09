Analyse AOF clôture France/Europe - Nouvelle correction pour une semaine qui s'achève dans le rouge

(AOF) - Les bourses européennes ont achevé cette semaine agitée dans le rouge. D'un côté, les investisseurs ont pris leurs bénéfices après le rally de ces derniers mois, de l'autre le rapport mensuel sur l'emploi américain leur a clairement fait comprendre qu'une reprise en V n'était plus d'actualité. De leur côté, les valeurs bancaires ont été portées par le projet de fusion des banques espagnoles CaixaBank et Bakia. Ainsi le CAC 40, en repli de 0,76% depuis lundi, a clôturé en baisse de 0,89% à 4 965,07 points, alors que l'EuroStoxx50, -1,45% à 3 256 points, a terminé la semaine en repli de 2,03%.

Les banques espagnoles Caixabank (+12,37% à 2,04 euros) et Bankia (+32,88% à 1,376 euro) ont confirmé jeudi soir, dans un document réglementaire, les informations du pure-player El Confidentcial selon lesquelles elles sont sur le point de fusionner. D'après des sources de marché, ladite fusion pourrait être réalisée dans les prochains jours. Une telle opération donnerait ainsi naissance à la plus grosse banque ibérique, détenant plus 650 milliards d'euros d'actifs et 50 000 employés.

Ryanair a gagné vendredi 3,60% au London Stock Exchange, à 12,08 euros l'action. La compagnie aérienne low-cost a annoncé plus tôt avoir placé 35 242 291 actions ordinaires nouvelles, représentant 3,2% du capital social avant ladite émission, à un prix unitaire de 11,35 euros, soit une réduction de 2,6% par rapport au cours de clôture du 3 septembre 2020. Avec cette opération, Raynair a ainsi pu lever environ 400 millions d'euros.

Engie entend bien tirer son épingle du jeu dans le combat que se livrent Veolia et Suez. S'il évite de prendre partie, le groupe confronte les deux adversaires au principe de réalité afin qu'ils ajustent leurs positions dans l'intérêt de tous. Sur BFM Business, Jean-Pierre Clamadieu a ainsi endossé le rôle de Monsieur Loyal. Certes, la création d'un champion national de l'environnement fait sens, mais le prix n'est pas correct. De plus, rappelle-t-il à Veolia, une telle opération ne pourra se faire qu'en toute intelligence avec Suez. Résultat, Veolia a cédé 2,32% et Engie, 1,90%. Suez a gagné 1,65%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le déficit budgétaire du gouvernement français s'est de nouveaux creusé au mois de juillet 2020 à 151,04 milliards d'euros. Le mois précédent, le déficit était de 124,88 milliards d'euros.

Les commandes à l'industrie en Allemagne ont augmenté de 2,8% en juillet sur un mois, soit la plus faible évolution depuis avril. C'est également bien moins que les +28,8% de juin, et en-deçà du consensus de +5%.

Aux Etats-Unis, 1,371 million d'emplois ont été créés dans le secteur non-agricole au mois d'août, un chiffre légèrement inférieur au consensus de 1,4 million ainsi qu'au chiffre du mois de juillet (1,734 million, révisé de 1,763 million). Le taux de chômage au mois d'août est tombé à 8,4%, soit 1,8 point de moins qu'en juillet, alors que les analystes attendaient un taux de 9,8%.

vers 17h50, l'euro recule de 0,39% à 1,1805 dollar.