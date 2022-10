Analyse AOF clôture France/Europe - Nouveau repli du CAC 40 malgré la bonne performance du luxe

(AOF) - Les marchés européens ont enregistré leur sixième séance de recul, toujours lestés par la hausse des taux longs, en particulier britanniques. " Les derniers développements soulignent clairement que les participants au marché craignent que la suppression des achats d'urgence de gilts ne provoque un regain d'instabilité sur le marché obligataire britannique ", explique MUFG. A Paris, la bonne performance trimestrielle de LVMH a soutenu le secteur du luxe. L'indice CAC a clôturé en repli de 0,25% à 5 818,47 points, tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 0,10% à 3 337,08 points.

Plus forte baisse de l'indice AEX, Philips a flanché de 11,65% à 13,67 euros après avoir lancé un nouveau profit warning, portant ses pertes depuis le 1er janvier à plus de 50%. Cette mauvaise nouvelle supplémentaire intervient près de 2 mois après l'annonce du départ inattendue du PDG, Frans van Houten, qui sera remplacé par Roy Jakobs à compter du 15 octobre 2022. Cet avertissement s'accompagne d'une charge pour dépréciations de 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre au niveau de ses activités soins du sommeil et de la respiration.

Seconde plus forte hausse de l'indice CAC 40, le titre de LVMH a gagné 1,87% à 621,90 euros après la publication de chiffres d’activité bien meilleurs que prévu au troisième trimestre. La croissance a été tirée par l’Europe et sa division la plus rentable, Mode et Maroquinerie, a affiché une belle performance. Au troisième trimestre, la croissance organique du numéro un mondial du luxe est ainsi ressortie à 19% à 19,76 milliards d'euros de revenus. Le consensus Factset s’élevait à seulement 13,5%. "

Ekinops (+4,81% à 6,97 euros) s'est distingué, galvanisé par le nouveau relèvement de ses objectifs 2022. Ekinops table désormais sur une croissance organique de plus de 20%, contre 15% relevé fin juillet et 12% visé initialement. Il cible par ailleurs une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'Ebitda comprise entre 14% et 18%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En août 2022, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 1,5% dans la zone euro et de 1,1% dans l'Union européenne, par rapport à juillet 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle était attendue en hausse dans la zone euro, selon le consensus Reuters. En juillet 2022, la production industrielle avait diminué de 2,3% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE.

Les prix à la production aux États-Unis ont progressé de 0,4% en septembre, contre 0,2% attendu et après un recul de 0,2% en août (révisé de - 0,1%) en septembre 2022. Les prix à la production Core (hors alimentation et énergie) ont - quant à eux - augmenté de 0,3% en septembre 2022, contre 0,3% attendu et 0,3% (révisé de 0,4%) en août 2022.

Vers 17h30, l'euro grappille 0,03% à 0,9708 dollar.