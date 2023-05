Analyse AOF clôture France/Europe - Nouveau recul des indices ; fortunes diverses pour Crédit Agricole et Alstom

(AOF) - Les marchés ont terminé en repli pour la deuxième séance de suite. Statistique des plus attendues, l'inflation américaine en avril a ralenti davantage que prévu, atteignant 4,9% sur un an (contre 5% en mars), soit son niveau le plus bas depuis avril 2021. Demain, la banque d'Angleterre devrait augmenter ses taux de 25 points de base. Au chapitre des valeurs, Crédit Agricole a dominé la cote. A contrario, Alstom a subi le report de ses objectifs à moyen terme et la dégradation de Moody's. Le CAC 40 a perdu 0,49% 7361,20 points tandis que l'EuroStoxx50 a calé de 0,47% à 4302, 57 points.

En Europe, TUI (-4,52% à 6,17 euros) a affiché une nette baisse à la bourse de Francfort après la publication de ses résultats trimestriels. Le groupe allemand spécialiste du tourisme a annoncé une perte opérationnelle (Ebit) ajustée de 242 millions d'euros, réduite de 88 millions d'euros sur un an, et confirme ses objectifs annuels avec des réservations pour l'été 2023 en hausse de 13% sur un an, à 96% des niveaux pré-Covid de 2019. Les revenus ont bondi de 48% à 3,2 milliards d'euros. UBS reste neutre sur la valeur.

A Paris, Crédit Agricole SA (+5,04% à 11,71 euros) a clôturé en tête de l'indice CAC 40 à la faveur de profits nettement supérieurs aux attentes. La deuxième banque française à présenter ses comptes du premier trimestre après BNP Paribas, a bénéficié en particulier de la bonne performance du courtage obligataire (FICC). Les analystes soulignent également les résultats plus élevés qu'anticipé dans l'assurance et la banque de détail en France (LCL) et en Italie. En revanche, les services financiers spécialisés ont déçu.

Cédant 2,41% à 23,08 euros, Alstom a enregistré la deuxième plus forte baisse du CAC 40 après avoir repoussé d'un an, à l'exercice fiscal 2025/26, ses objectifs de marge d'exploitation ajustée et de cash-flow libre à moyen terme. Le spécialiste du ferroviaire a fait cette annonce à l'occasion de la publication de ses résultats annuels. Dans le sillage de cette annonce, Moody's a abaissé sa note de crédit de Baa2 à Baa3.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a été confirmée à 7,6% en avril en Allemagne, a annoncé Destatis. Elle s'élevait à 7,8% en mars.

L'inflation américaine en avril a ralenti davantage que prévu, atteignant 4,9% sur un an (contre 5% en mars), soit son niveau le plus bas depuis avril 2021,a fait savoir le département américain du travail. Sur un mois, l'inflation a progressé de 0,4% en ligne avec les attentes après +0,1% le mois précédent.

A la clôture, l'euro gagne 0,09% à 1,0956 dollar.

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 0,4% en avril 2023, comme attendu par les analystes. Il avait progressé de 0,1% en mars dernier. L'inflation sous-jacente, sans l'alimentation et l'énergie, ressort pour sa part à 0,4% comme le consensus, après 0,4% en mars. Elle s'est élevée à 5,5% en rythme annuel, en ligne avec les attentes des analystes.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont stagné en mars, contre un consensus de +0,1% après +0,1% le mois précédent.

Le taux de chômage aux Etats-unis s’est établi à 3,5% en avril, au-dessous de l’estimation de 3,6%. Il était à 3,6% en mars. 253 000 emplois ont été créés dans le pays dans le secteur privé non-agricole, largement au-dessus des 180 000 créations attendues après 165 000 créations en mars.