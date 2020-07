Analyse AOF clôture France/Europe - Nervosité des marchés face aux cas de covid-19 aux Etats-Unis

(AOF) - Les marchés européens ont terminé dans le rouge jeudi soir à la clôture. Après une matinée plutôt orientée à la hausse, la situation sanitaire aux Etats-Unis est venue refroidir les espoirs de reprise économique. Le pays de l'Oncle Sam enregistre chaque jour plus de nouveau cas de covid-19, et le niveau de mortalité est lui aussi reparti à la hausse. De plus, les inscriptions au chômage, bien que meilleures qu'espérées, semblent confirmer le scénario d'une reprise plus lente. Au final, le CAC 40 a cédé 1,21% à 4 921,01 points, et l'EuroStoxx50 a perdu 0,69% à 3 263,56 points.

SAP (+4,49% à 134,56 euros) a affiché la plus forte hausse du Dax 30 et a permis à l'indice allemand de surperformer en Europe. Le titre de l'éditeur de logiciels professionnels bénéficie d'une performance supérieure aux attentes au deuxième trimestre, selon les résultats préliminaires. SAP a en particulier bénéficié d'une baisse bien moins prononcée que prévenu des ventes des très rentables licences, la méthode historique de commercialisation des logiciels. Attendues en repli de 40%, elles ont finalement baissé de 18% grâce à leur redressement en Asie Pacifique.

bioMérieux a abandonné plus de 4,6% à 127,90 euros. La publication d'un chiffre d'affaires semestriel globalement sans surprise semble inciter les investisseurs à prendre une partie de leurs bénéfices sur une valeur "Covid". Depuis la mi-mars, le titre du spécialiste français du diagnostic in vitro a flambé de près de 70%. Le groupe familial est en effet l'un des principaux fabricants de tests du Covid-19, notamment grâce à sa gamme "FilmArray". Résultat, sur les six premiers mois de l'année, ses ventes ont bondi de 15,7%, en organique, à 1,476 milliard d'euros.

Renault (-1,91% à 21,60 euros) et Google Cloud ont annoncé jeudi un nouveau partenariat visant à partager leur expérience industrielle et technologique dans le but d'accélérer la digitalisation du système industriel du groupe au losange et le déploiement de l'industrie 4.0. Le constructeur automobile français développe depuis 2016 sa propre plateforme numérique pour connecter et agréger les données industrielles de 22 sites du groupe dans le monde (représentant 76 % de la production des véhicules) et de plus de 2 500 machines.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'Allemagne a enregistré un excédent commercial de 7,6 milliards d'euros en mai contre 3,6 milliards en avril et 20,7 milliards d'euros en mai 2019, a annoncé Destatis, l'office fédérale de la statistique. Le consensus Reuters s'élevait à 5,2 milliards d'euros. Bénéficiant de la fin du confinement, les exportations ont augmenté de 9% après un repli de 24% en avril. Le marché anticipait +13,8%. Les importations ont rebondi de 3,5% en mai après une baisse de 16,6% en avril. Le consensus s'élevait à +12%.

Aux Etats-Unis, 1,314 million d'inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 4 juillet, contre un consensus Reuters de 1,375 million et 1,413 million (chiffre révisé de 1,427 million) la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont reculé de 1,2 % en mai 2020, conformément aux attentes du consensus Briefing.com, après avoir progressé de 0,2% en avril (chiffre révisé de +0,3%).

Vers 17h50, l'euro recule de 0,3% à 1,1298 dollar.