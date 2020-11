(AOF) - Après un bref moment de flottement en début de séance, les Bourses européennes ont repris leurs esprits pour finalement clôturer dans le vert. Le contexte n'était toutefois pas dénué d'inquiétudes, qu'il s'agisse de la progression de la pandémie de Covid-19 ou du manque d'avancées concrètes sur le dossier du nouveau plan de relance américain. Le secrétaire au Trésor a d'ailleurs refusé de prolonger plusieurs programmes de prêts d'urgence de la Fed, qui expireront en fin d'année. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,39% à 5 495,89 points et l'EuroStoxx50, +0,44% à 3 467,20 points.

Altice Europe a progressé de 0,81% à 4,35 euros après la publication hier soir de résultats supérieurs aux attentes. Le groupe de Patrick Drahi, coté à Amsterdam, a en effet publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020 de 3,774 milliards d'euros, en progression de 3,2% sur un an (+4,1% à changes constants), alors que le consensus des analystes misait sur 3,703 milliards. L'Ebitda ajusté est, quant à lui, ressorti en hausse de 5,1% (+6,1% à de changes constants) à 1,482 milliard d'euros, contre 1,434 milliard attendu.

Veolia s'est adjugé 2,04% à 18,73 euros tandis que Suez a pris 0,59% à 16,23 euros quelques heures après la décision du Tribunal de commerce de Nanterre en la faveur du numéro un mondial des services à l'environnement. Le président du Tribunal de commerce a en effet interdit à Suez de prendre toute décision susceptible de rendre irrévocable le dispositif étranger d'inaliénabilité de l'Eau France de Suez, conçu et mis en place pour dissuader Veolia de mener à bien son projet d'OPA.

Sous le coup d'une dégradation de Citi, Ubisoft (-2,37% à 78,40 euros) a accusé l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF120. La banque américaine est désormais Neutre sur l'éditeur de jeux vidéo contre Achat auparavant et vise 85 euros. Si le bureau d'études s'attend à ce qu'Ubisoft dépasse ses objectifs annuels grâce au succès d'Assassin's Creed Valhalla, il prévient que l'émergence d'un vaccin pose un double risque. Il évoque l'hypothèse que l'engagement, qui a récemment progressé, s'affaiblisse et pénalise la croissance. Il pourrait également pousser les investisseurs vers des sociétés cycliques/valeurs, réduisant le soutien au multiple de valorisation d'Ubisoft.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, les prix à la production ont progressé de 0,1% en octobre 2020 par rapport au mois précédent et ont baissé de 0,7% en rythme annuel. Ces évolutions sont conformes aux attentes du consensus.

Selon une estimation préliminaire, la confiance des consommateurs a atteint -17,6 en novembre 2020 en zone euro, reculant de 2,1 points par rapport à octobre. Le consensus était fixé à -17,7 pour novembre. L'indicateur reste bien au-dessous de sa moyenne de long terme (-11,2).

Vers 17h45, l'euro s'effrite de 0,10% à 1,1859 dollar.