Analyse AOF clôture France/Europe - Les tensions commerciales pèsent de nouveau sur les Bourses européennes

En hausse de 1% à 14,20 euros, Engie a signé la plus forte progression du CAC 40, soutenu par la spéculation d'un prochain départ d'Isabelle Kocher. Selon BFM Business, le conseil d'administration envisage de se séparer de sa directrice générale en raison de divergences sur la gouvernance et la stratégie. Le prochain conseil d'administration du 17 décembre s'annonce décisif alors qu'il a planché, ces dernières semaines, sur l'évaluation de la directrice générale, révèle le site d'informations.

Hermès (-2,53%), Kering (-1,87%) et LVMH (-1,48%) ont figuré parmi les principales baisses de l'indice CAC 40 alors que Washington menace d'instaurer 2,4 milliards de dollars de droits de douane sur des produits français en représailles de la taxe française sur les services numériques. Selon l'enquête du Bureau du représentant américain au commerce, elle serait discriminatoire vis-à-vis des sociétés numériques américaines, telles que Google, Apple, Facebook et Amazon.

Unicredit (-1,34% à 12,32 euros) n'a pas réservé de grandes surprises avec son nouveau plan stratégique, baptisé Team 23. La banque italienne vise bénéfice net hors éléments exceptionnels de 4,3 milliards d'euros en 2020 et de 5 milliards d'euros en 2023 contre un consensus de 4,7 milliards d'euros à un horizon de 4 ans. En revanche, les prévisions de revenus sont légèrement sous les attentes. Unicredit cible 19,3 milliards d'euros de revenus d'ici 4 ans, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 0,8% depuis 2018

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge mardi, dans un contexte de tensions commerciales renouvelées. Donald Trump a dit ne pas avoir de date butoir s'agissant de la conclusion d'un accord commercial avec la Chine, renvoyant possiblement ce dernier à novembre 2020. En parallèle, Washington menace d'instaurer 2,4 milliards de dollars de droits de douane sur des produits français en représailles de la taxe française sur les entreprises numériques. Au son de la cloche, le CAC 40 a perdu 1,03% à 5 727,22 points et l'EuroStoxx 50, a cédé 0,43% à 3 610,99 points.

