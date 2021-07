Analyse AOF clôture France/Europe - Les résultats trimestriels ont soutenu les marchés

(AOF) - Le bourses européennes ont fini dans le vert jeudi soir, en dépit de statistiques américaines moins bonnes que prévu et d'une Fed plutôt avare en détails concernant un éventuel "tapering" de ses rachats d'actifs. Les indices ont avant tout été portés par le déluge de résultats trimestriels, largement salués par les investisseurs. Si Danone, STMicro et ArceloMittal ont facilement dominé l'indice phare parisien, Orange a coulé en raison d'importantes dépréciations en Espagne. Ainsi, le CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,5% à 6 633,77 points, et l'Euro Stoxx 50 a pris 0,36% à 4 117,84 points.

L'action Nokia a bondi de 7,68% à 5,32 euros, dopé par le relèvement des objectifs 2021 à la suite d'un solide deuxième trimestre. L'équipementier télécoms vise désormais une marge opérationnelle comprise entre 10% et 12% contre de 7% à 10% auparavant. Il cible aussi des revenus situés entre 21,7 et 22,7 milliards d'euros, à comparer avec une fourchette précédente de 20,6 à 20,8 milliard d'euros. Fin avril, le groupe finlandais s'était dit bien parti pour atteindre le haut de sa fourchette d'objectifs 2021. Sa performance au deuxième trimestre lui permet d'être encore plus optimiste.

Orange a plongé jeudi à la bourse de Paris, se classant avant-dernier du CAC 40: le titre de l'opérateur télécoms a en effet perdu 3,26% à 9,31 euros, après la publication de résultats semestriels dégradés. Sur les six premiers mois de l'année, Orange a vu son résultat net virer au rouge, enregistrant une perte de 2,61 milliards d'euros, après un bénéfice de 1,016 milliard un an plus tôt. Ceci résulte d'un ROC négatif de 1,752 milliard d'euros, lui-même lié à la dépréciation de 3,702 milliards de l'écart d'acquisition de l'Espagne en raison de la révision à la baisse des perspectives à court-terme.

L'action STMicroelectronics (+5,62% à 35,04 euros) a affiché l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après avoir relevé son objectif de revenus pour 2021. Le fabricant de semi-conducteurs vise désormais un chiffre d'affaires de 12,5 milliards de dollars, en augmentation de 22,3 %, contre 12,1 milliards de dollars. STMicroelectronics est plus optimiste après avoir réalisé une performance solide au deuxième trimestre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Selon Eurostat, les premières données annualisées sur l'inflation en zone euro en juillet s'établissent à 1,9%, alors que le consensus du marché visait 2%, soit le même chiffre qu'au mois de juin.

Les données préliminaires de l'INSEE ont fait état d'une inflation annualisée en France de 1,5% en juillet. C'est 0,3 point de plus que les attentes des analystes et 0,5 point supérieur au mois de juin. L'inflation harmonisée s'établit à 1,9%, contre 1,7% attendu et 1,4% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, 400 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 24 juillet, contre un consensus Reuters de 390 000 et après 424 000 (chiffre révisé de 419 000) la semaine précédente.

Les Etats-Unis ont enregistré une croissance de 6,5% au deuxième trimestre, selon une première estimation, après une hausse de 6,3% du PIB au premier trimestre, chiffre révisé de 6,4%. Le consensus Reuters s'élevait à +8,5%.

Vers 17h40, l'euro s'apprécie de 0,26% à 1,1874 dollar.