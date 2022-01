Analyse AOF clôture France/Europe - Les places européennes accélèrent leur rebond, malgré la Fed et l'Ukraine

Le Groupe SEB s'est adjugé 6,63% à 133,40 euros, après la publication hier soir d'une activité annuelle record. En effet, en 2021, le fabricant d'appareils électroménagers a dépassé pour la première la barre des 8 milliards d'euros (8,059 milliards), soit une progression de 16,1% sur un an, dépassant par la même occasion ses propres prévisions ainsi que les attentes des analystes. La croissance à parité et structure constantes s'est élevée à 15,5%.

(AOF) - Le « lundi noir » pourrait n’être bientôt que de l’histoire ancienne pour les Bourses européennes, ces dernières ayant nettement amplifié leur rebond ce mercredi. Rien n’est venu entravé cette belle dynamique. Ni l’imminence de la décision de la Fed (traditionnellement génératrice de prudence), ni la persistance des tensions entre la Russie et l’Occident sur le dossier ukrainien. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 2,11% à 6 981,96 points et l'Euro Stoxx 50, +2,07% à 4 162,50 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.