Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés tendent finalement vers l'équilibre

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé proches de l'équilibre ce mardi. Les investisseurs sont rester sereins face à l'accélération de l'inflation américaine en juin. La hausse des prix est impressionnante mais finalement suscitée par des facteurs exceptionnels, comme des failles dans la "supply chain" et la reprise des voyages aux Etats-Unis, notamment en avions. Par ailleurs, Goldman Sachs et JPMorgan ont dévoilé des résultats trimestriels très solides, globalement comme prévu. Le CAC 40 a cédé 0,01% à 6 558,47 points. L'Euro Stoxx 50, plus large, a grappillé 0,03% à 4 094,56 points.

A la Bourse de Zurich, Swatch Group a gagné 0,86% à 317 francs suisses, en tête du SMI qu'il quittera à la rentrée. Le géant horloger biennois a dévoilé des résultats semestriels supérieurs aux attentes et des perspectives encourageantes. Le groupe, qui a été durement frappé par la crise sanitaire l'an dernier, a renoué avec les bénéfices notamment grâce à la Chine, Macao, la Russie et les Etats-Unis. Au premier semestre 2021, il a réalisé un bénéfice net de 270 millions de francs suisses contre une perte nette de 308 millions un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un bénéfice net de 250 millions.

A Paris, Kaufman et Broad a perdu 1,14% à 38,9 euros. Si le groupe de construction et de développement immobilier a publié des résultats semestriels en forte progression, les investisseurs tiquent un peu sur le retard pris sur le projet de la gare d'Austerlitz à Paris, en raison du recours déposé par des associations environnementales. Cela entrainera le décalage d'environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à 2022. De ce fait, Kaufman et Broad vise cette année un chiffre d'affaires d'environ 1,3 milliard d'euros avec un taux d'Ebit équivalent à celui de 2020.

Alstom a cédé 4,26% à 35,95 euros pour accuser le plus net repli du CAC 40. Selon une source de marché, Goldman Sachs a dégradé sa recommandation sur le titre d'Achat à Neutre et abaissé son objectif de cours de 48 à 38 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En juin 2021 en France, l'indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,1 % sur un mois, après +0,3 % en mai. corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont en hausse de 0,2 %, comme en mai. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1,5 %, après +1,4 % en mai.

Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont progressé de 0,9% en juin après +0,5% en mai, soit la plus forte augmentation depuis juin 2008. Les économistes tablaient sur +0,5%. Sur un an, l'inflation ressort à 5,4%, après +5% le mois précédent, sa plus forte hausse depuis août 2008. Le consensus tablait sur +4,9%. L'indice "core" qui exclut l'énergie et les produits alimentaires, plus volatils, a grimpé de 0,9%. Le marché escomptait +0,4%. Sur un an, l'inflation s'établit à 4,5%. Le consensus le donnait à 4%.

Vers 17h45, l'euro cède 0,4% à 1,1816 dollar.