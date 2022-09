Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés soufflent avant la Fed

Le titre du groupe de défense et d'aéronautique Thalès a caracolé en tête de l'indice parisien (+3,98 % à 117,65 euros), les tensions géopolitiques internationales s'étant accrues après les propos belliqueux du président russe sur le conflit en Ukraine.

Uniper ne sera pas le Lehman Brothers de l'énergie. Pour éviter un choc aux conséquences sans doutes majeures pour le secteur européen de l'énergie, l'Allemagne nationalise Uniper. En Bourse, le titre de l'ex-géant du gaz a chuté de 26,34% à 3,07 euros. Uniper, fragilisé par la flambée des cours du gaz depuis le début de la guerre, n'a pas supporté l'arrêt des livraisons de gaz depuis la Russie via Nord Stream. Le groupe importe le gaz russe et le revend à prix fixe. Depuis l'invasion, il est contraint de se fournir au prix du marché pour vendre ensuite à un prix devenu dérisoire.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la séance dans le vert. Les investisseurs sont dans l'expectative quelques heures avant la décision de politique monétaire de la Fed. Pour la troisième fois consécutive, les responsables de la banque centrale devraient décider de relever les taux de 75 points de base. Au chapitre des valeurs, celles liés à la défense ont tiré leur épingle du jeu à l'instar de Thalès. Le CAC 40 a gagné 0,87% à 6031,33 points et l'EuroStoxx50 a crû de 0,74% à 3 492,60 points.

