Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés se solidifient après la décision de la BCE

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en nette hausse. Au chapitre macroéconomique, la BCE a rehaussé ses taux directeurs de 25 points de base, comme anticipé, sans pour autant donner d’indication pour la suite, les investisseurs espérant qu’elle pourrait opter pour une pause. Dans son point presse, la présidente Christine Lagarde a réaffirmé sa détermination à briser l'inflation. Côté valeurs, la grosse contre-performance du jour vient de Teleperformance, qui s’effondre. Le CAC 40 a gagné 2,05% à 7 473,24 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 2,27% à 4 444,90 points.

En Europe, Volkswagen a baissé de 2,14% à 120,86 euros après la présentation de résultats semestriels inférieurs aux attentes. Le résultat net a baissé de 3,1% sur un an à 3,79 milliards d'euros alors que le chiffre d'affaires a progressé de 15,2% à 80 ,09 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation a augmenté de 24,7% à 5,60 milliards d'euros. Le constructeur a confirmé les perspectives financières pour l'exercice 2023 révisées à la baisse le 3 mars : il vise toujours une rentabilité opérationnelle entre 7,5 et 8,5 %.

A Paris, première banque française à présenter ses comptes du deuxième trimestre, BNP Paribas a fait mieux que prévu. En conséquence, l'action de la principale banque française a gagné 2,88% à 59,85 euros et se classe parmi les plus fortes progressions de l'indice CAC 40. Les analystes attribuent ces bons résultats à BNP Paribas Personal Finance (crédit à la consommation), Arval (location de véhicules d'entreprise) et à la banque d'investissement. Au niveau du groupe, ses profits ont bénéficié d'un effet de ciseau favorable grâce à sa bonne gestion des coûts.

Plus forte baisse du CAC 40, Teleperformance a dévissé de plus de 16,89% à 131,40 euros après son avertissement sur ses ventes. Dans un environnement macro-économique qui devrait rester difficile au second semestre, le groupe cible une croissance du chiffre d'affaires à données comparables hors " contrats Covid " comprise entre + 6 % et + 8 % contre une précédente fourchette de 8 et à 10%. L'objectif de marge d'Ebita courant sur chiffre d'affaires est confirmé : en hausse de 50 points de base pour atteindre 16 %.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En juin 2023, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus rebondit sur un mois (+2,5 % après ‑3,2 % en mai, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables), a fait savoir l'Insee ce jeudi. Ce rebond est dû aux immatriculations de micro-entrepreneurs (+4,2 % après ‑4,6 %). À l’inverse, les créations d’entreprises classiques diminuent de nouveau légèrement (‑0,5 % après ‑0,8 %).

Déterminé à assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de son objectif de 2 % à moyen terme, le Conseil des gouverneurs a décidé, ce jour, d'augmenter les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base. Les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 4,25%, 4,50% et 3,75% à compter du 2 août prochain.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élevait à 221 000 la semaine dernière aux Etats-Unis alors qu'elles étaient attendues à 235 000, après 228 000 la semaine précédente.

Aux États-Unis, les commandes de biens durables ont augmenté de 4,7% en juin. Les économistes tablaient sur une hausse de 1% après une progression de 2% en mai. Les commandes de biens durables hors défense et aéronautique sont ressorties en hausse de 0,2% en avril après une progression de 0,5% le mois précédent. Elles étaient attendues en baisse de 0,1%.

Les promesses de ventes de logements ont progressé de 0,3% en juillet aux Etats-Unis. Elles étaient anticipées en baisse de 0,5% après un repli de 2,5% en juin

A la clôture, l'euro perd 0,83% à 1,0994 dollar.