Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés se réjouissent de la désescalade en Ukraine

(AOF) - Les bourses européennes ont terminé sur une nette hausse mardi, apaisées par la désescalade en Ukraine entre la Russie et l'Occident. Selon l'agence russe Interfax, le ministère russe de la Défense a déclaré que les unités des districts du sud et de l'ouest rentraient, comme prévu, à la base après avoir accompli leur mission. Attention toutefois, car le parlement russe a demandé à Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance de régions ukrainiennes russophones, quitte à raviver les tensions. A la clôture, le CAC 40 a gagné 1,86% à 6 979,97 points et l'Euro Stoxx 50, 1,85% à 4 139,67 points.

Glencore a progressé de 1,16% à 427 pence après la publication de résultats 2021 exceptionnels. Le géant des mines et du courtage en matières premières a bénéficié à plein de l'envolée des prix des métaux et du charbon, activité tellement rentable que le groupe ne veut pas s'en débarrasser comme le réclame l'investisseur activiste Bluebell Capital Partners. En tout état de cause, cet exercice lui offre les moyens de satisfaire ses actionnaires. Glencore va leur rendre quatre milliards de dollars : 3,4 milliards sous forme de dividendes (0,26 dollar par titre) et 550 millions en rachat d'actions.

Michelin a accusé la plus forte baisse du CAC 40, avec un repli de 3,49% à 139,70 euros par action. Les investisseurs semblent manifester leur déception du fait des guidances 2022 un tantinet prudentes dévoilées par le fabricant de pneumatiques. Invest Securities résume que « 2022 sera émaillé de vents contraires au rang desquels les hausses de coûts matières premières, le rattrapage des Capex et un pilotage des prix de ventes ‘à vue’ ».

Capgemini (-3,29% à 186,75 euros) est resté à la traine d'un indice CAC 40 en hausse, en dépit d'une solide performance 2021. Ses résultats et ses perspectives s'avèrent légèrement meilleurs que prévu, certains investisseurs attendaient sans doute une surperformance plus marquée. " Impressionnant ", a commenté Invest Securities, " mais pas suffisant " face à la hausse des taux et de la prime de risque. Ce dernier a ainsi réduit son objectif de cours de 221 euros à 192 euros et confirmé sa recommandation Neutre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La croissance économique en zone euro s'est établie à 0,3% au quatrième trimestre par rapport au précédent, selon un seconde estimation d'Eurostat, un chiffre conforme à la première estimation, après +2,2% au troisième trimestre. Sur un an, la croissance a été confirmée à 4,6%.

L'indice ZEW de la confiance des investisseurs allemands est ressorti à 54,3 au mois de février, contre 55 attendus par les marchés. En janvier, il était de 51,7.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York est ressorti en févier à 3,1. Les économistes tablaient sur 12,15 après -0,7 en janvier.

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont augmenté en janvier sur un mois d'1%. Les économistes tablaient sur +0,5% après +0,4% en décembre (chiffre révisé de +0,3%).

Vers 17h40, l'euro gagne 0,55% à 1,1367 dollar.