Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés sanctionnent le manque de nouvelles mesures fortes de la BCE

(AOF) - Après avoir ouvert en hausse, les marchés européens ont finalement achevé cette journée riche en publications dans le rouge. Ce matin, le PIB de la zone euro est ressorti en baisse historique de 3,8%. Peu après, la BCE a maintenu ses taux inchangés, et s'est contentée d'annoncer des opérations de refinancement à long terme d'urgence pandémique et un assouplissement des conditions de refinancement pour les banques. Aux Etats-Unis, les chiffres du chômage n'étaient pas excellents non plus. Le CAC 40 a donc chuté de 2,12% à 4 572,18 points, et l'EuroStoxx50 a reculé de 2,40% à 2 924,08 points.

Après BP et en attendant Total, Royal Dutch Shell a dévoilé des résultats trimestriels fortement pénalisés par la chute du pétrole. Face à cette crise inédite, la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise a osé l'impensable : abaisser son dividende à 16 cents par action au premier trimestre 2020, contre 47 cents au trimestre précédent, une première depuis la deuxième guerre mondiale. Un évènement dont les investisseurs se seraient bien passés. Preuve de leur déception, le titre chute de 11,36% à 1 286,40 pence.

La Société Générale (-8,62% à 14,26 euros) affiché une perte de 326 millions d'euros au premier trimestre 2020, comparé à un bénéfice de 686 millions à la même période l'an dernier. Le résultat brut d'exploitation chute lui de 63,8% à 492 millions, alors que le produit net bancaire a reculé de 14,9% (périmètre et change comparables) à 5,17 milliards d'euros. Sur le trimestre, les frais de gestion sous-jacents s'élèvent à -4 188 millions d'euros, en baisse de -3,6% par rapport au premier trimestre 2019. Dans la Banque de détail en France, les frais de gestion sont en baisse de -2,4%.

Orange (-0,58% à 11,135 euros) a réalisé au premier trimestre 2020 un Ebitda en hausse de 0,7% à 2,602 milliards d'euros. Sur une base comparable, la progression atteint 1%. Le chiffre d'affaires est ressorti à 10,394 milliards, en hausse de 2,1%, dont 1% à base comparable. Les ventes ont été tirées par une solide croissance de l'Afrique et Moyen Orient et une progression du segment Entreprises, de la France et de l'Europe. Pour l'opérateur, ces bons résultats sont le fruit de sa stratégie axée sur la connectivité augmentée et sur les nouveaux territoires de croissance.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La Zone Euro a affiché une décroissance de 3,8% au premier trimestre 2020, selon les données préliminaires d'Eurostat, du jamais vu pour l'union monétaire, même pendant la crise de 2008-2009. Le consensus attendait -3,5%, pour une hausse de 0,1% au trimestre précédent. En données annualisées, l'activité de la zone a baissé de 3,3%, pour un consensus de -3,1%.

L'inflation en Zone Euro est ressortie à 0,3% sur un mois en avril en données préliminaires. Cela représente un ralentissement par rapport à mars (0,5%). Sur un an, elle tombe à 0,4% (consensus de 0,1% et mois de mars à 0,7%). L'inflation sous-jacente (ajustée des éléments les plus volatils tels que les énergies) s'est établie à 0,9% en avril sur un an, contre un consensus à 0,7% et un mois précédent à 1%.

En mars 2020 en France, les dépenses de consommation des ménages en biens ont chuté de 17,9 % en volume, révèle l'Insee. Il s'agit de la plus forte baisse jamais enregistrée sur un mois depuis le début de la série en 1980. Seule la consommation alimentaire augmente nettement (+7,8 % après -0,1 %). La chute de la consommation des ménages est essentiellement liée à la mise en place des mesures de confinement à partir de la mi-mars. Sur l'ensemble du premier trimestre 2020, la consommation des ménages en biens baisse très nettement (-7,3 %).

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées par le département du travail, ressortent à 3,839 millions après 4,442 millions (révisés de 4,427 millions) la semaine passée. Les analystes tablaient sur 3,5 millions. Le nombre total d'inscrits au cours des six dernières semaines s'élèvent à près de 30 millions de personnes. Les dépenses des ménages ont chuté de 7,5% contre un consensus de -5% après +0,2% en février; et enfin, le revenu des ménages a reculé de 2% contre un consensus de -1,5% après une croissance de 0,6% en février.

Vers 17h50, l'euro gagne 0,57% à 1,0938 dollar.