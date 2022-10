Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés repartent à la hausse mais les inquiétudes sont toujours là

(AOF) - Les principales Bourses européennes ont achevé la séance de jeudi dans le vert dans le sillage de Wall Street. Pour l'heure, la démission de la Première ministre britannique Liz Truss n'a pas eu d'effets immédiats sur les marchés. Entre l'accueil des résultats d'entreprises tantôt solides ou tantôt mitigés et la hausse des taux obligataires qui se poursuit, l'appétit des investisseurs pour le risque n'est pas au rendez-vous. L’indice CAC 40 a progressé de 0,76% à 6 086,90 points tandis que l’EuroStoxx50 a gagné 0,50% à 3 488,88 points.

Ericsson a dévissé de 14,75% à 61,54 couronnes suédoises, affichant de loin la plus forte baisse de l'indice suédois OMX 30. Les investisseurs sanctionnent des résultats biens inférieurs aux prévisions des analystes. L'équipementier télécoms suédois a dévoilé une baisse plus forte que prévu de sa rentabilité. Si elle a souffert de l'augmentation des investissements technologiques et des coûts ponctuels liés à l'acquisition de l'acquisition de Vonage, la performance sous-jacente du concurrent de Nokia est également mise en cause.

La bonne santé du secteur du luxe au troisième trimestre se confirme. Un peu plus d’une semaine après la solide performance du numéro un mondial, LVMH, son concurrent Hermès a dévoilé une accélération plus forte que prévu de sa croissance. En tête de l’indice CAC 40 à l’ouverture, l’action de la Maison de la rue du Faubourg Saint-Honoré a limité sa hausse à 1,57% à 1325,50 euros sous la pression de la hausse des taux d’intérêt.

L'action Pernod Ricard (-1,17% à 177,90 euros) a signé la plus forte baisse du CAC 40, la performance globale meilleure que prévu du groupe de vins et spiritueux au premier trimestre étant assombrie par sa contreperformance aux Etats-Unis. Pernod Ricard a fait état d'une croissance interne de ses ventes à hauteur de 11% à 3,3 milliards d'euros contre un consensus de 3,19 milliards. La société a mis en avant sa "très bonne performance diversifiée" sur tous les marchés, avec notamment une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de ses segments spiritueux.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le climat des affaires en France est stable en octobre, a indiqué l'Insee. À 102, l'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, reste légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période (100). " Cette stabilité du climat des affaires résulte d'évolutions contrastées : par rapport au mois dernier, les perspectives se détériorent légèrement dans les services mais la situation conjoncturelle s'améliore un peu dans les autres secteurs " a commenté l'institut de statistiques. En octobre 2022, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi perd un point et se situe à 108, restant ainsi bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Il oscille entre 107 et 110 depuis mai dernier. Son évolution en octobre résulte principalement du recul du solde d'opinion relatif à l'évolution à venir des effectifs dans les services (hors agences d'intérim).

La balance des paiements courant pour le mois d'août dans la zone euro est ressortie à - 26,3 milliards d'euros contre un consensus de -20,3 milliards d'euros, après - 19,9 milliards d'euros le mois précédent.

L'indice des prix allemands à la production (PPI) en septembre est ressorti en hausse de 2,3 %, dépassant le consensus de +1,3%. Le mois précédent, il avait augmenté de 7,9%.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à - 8,7 en octobre, à comparer avec un consensus de – 5 et -9,9 en septembre.

Les ventes de logements anciens se sont élevées à 4,71 millions en septembre en rythme annuel contre 4,78 millions en août en rythme annuel, chiffre révisé de 4,76 millions. Le consensus s'élevait à 4,7 millions.

Toujours aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,4% en septembre, alors qu'il était attendu en repli de 0,3%. Il était stable en août, après avoir été annoncé en baisse de 0,3%.

214 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis après 226 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 228 000. Le consensus s'élevait à 230 000.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,50% à 0,9825 dollar.