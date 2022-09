Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés rebondissent enfin

A Paris, Saint-Gobain (+3,69% à 40,98 euros) a été bien orienté à la bourse parisienne. Le groupe français de matériaux de construction a annoncé son intention de céder son activité «Cristaux et détecteurs», qui comprend notamment des solutions de détection de radiations pour l'imagerie médicale et la sûreté nucléaire. Saint-Gobain a indiqué être «entré en négociations exclusives» pour la cession de cette activité à un consortium mené par SK Capital Partners associé à Edgewater Capital Partners. deux fonds américains de capital-investissement spécialisés dans les matériaux de haute technologie.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse, mettant un terme à un série de cinq séances consécutives dans le rouge. Le rapport sur l’emploi américain était particulièrement attendu ce vendredi par les investisseurs. Si les créations de postes sont supérieures aux attentes, le taux de chômage ressort en hausse. Le CAC 40 et l’Euro Stoxx 50 gagnent respectivement 2,21% à 6167,51 points et 2,65% à 3546,38 points. Même tendance haussière outre-Atlantique avec le Dow Jones qui gagne 0,96% à 31 960,95 points. Le Nasdaq Composite progresse, lui, de 0,98% à 11 902,89 points.

