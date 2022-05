Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés partent en week-end heureux

La production industrielle a reculé de 0,8% en mars, en rythme mensuel, alors que les analystes attendaient un repli de 1%. Le mois précédent, elle avait diminué de 1,7%. Sur un an, la production a baissé de 1,8% (contre +0,5% en février), ce qui reste là aussi au-dessus des anticipations (-2%).

Eutelsat a progressé de 4,95 à Paris, à 11,03 euros par action, après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel. L'opérateur de satellites a connu au troisième trimestre de son exercice 2021-2022 un repli de son activité de 4,8% sur un an (-2,7% en comparable) à 286,8 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des cinq activités opérationnelles s'élève à 285 millions (-3,5% en comparable), en excluant un effet de périmètre négatif d'environ 3 points lié à la cession d'Euro Broadband Infrastructure (EBI) le 30 avril 2021 et un effet de change positif d'environ 3 points.

Mal orienté en début de matinée, Orpea a terminé sur une hausse de 2,93% à 34,81 euros par action. Au cœur du scandale depuis la publication du livre « Les Fossoyeurs », l’exploitant d’Ehpad a fait le point aujourd’hui sur sa situation financière. Le groupe fait face à des enjeux de financements majeurs en raison de ses investissements pour le développement de son parc immobilier et d’un échéancier important de sa dette.

Deutsche Telekom a grimpé de 2,16% à 18,34 euros à Francfort, dans le sillage de sa publication trimestrielle. Le premier opérateur télécoms européen a enregistré une croissance de ses revenus de 6,2% au premier trimestre 2022 à 28 milliards d'euros, avec un bénéfice multiplié par 4, à 3,95 milliards d'euros, grâce à la vente de T-Mobile Netherlands. L'EBITDAaL ajusté, un indicateur clé dans le secteur, s'est établi à 9,9 milliards d'euros, en hausse de 6,8%, et est désormais attendu à 36,6 milliards sur l'ensemble de l'exercice, contre 36,5 milliards précédemment.

(AOF) - Les bourses européennes se sont offertes un rebond vendredi, pour parachever une semaine volatile. Après une semaine d'incertitudes, marquée une nouvelle fois par la guerre en Ukraine, la situation sanitaire en Chine et l'inflation, les investisseurs ont cherché à profiter de rachats à bon compte. Ils ont été confortés par la possibilité d'un assouplissement des mesures sanitaires en Chine et par une production industrielle en zone euro moins mauvaise qu'attendu. Le CAC 40 s'est ainsi adjugé une hausse de 2,52% à 6 362,68 points, pendant que l'Euro Stoxx 50 gagnait 2,47% à 3 702,55 points.

