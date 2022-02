Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés jouent la prudence entre l'Ukraine et la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens sont repartis à la baisse, de nouveau pénalisés par la crise ukrainienne. La communauté internationale et les marchés semblent s'être réjouis trop vite. Contrairement aux déclarations de la Russie, les troupes du Kremlin n'ont pas amorcé un retrait de la frontière ukrainienne, a indiqué aujourd'hui l'Otan. Dès lors, le risque d'une invasion prochaine de l'Ukraine par la Russie s'est renforcé. La prudence l'emporte également dans l'attente de la publication, ce soir, des "minutes" de la Fed. Le CAC 40 a cédé 0,4% à 6 954,03 pts. L'Euro Stoxx 50 a reculé de 0,42%.

Au cours de la semaine passée, Ericsson (-14,27% à 99,28 couronnes suédoises) a continué de recevoir des demandes détaillées de la part de médias suédois et internationaux sur un scandale de corruption en Irak. Leur intérêt porte sur des informations détaillées dans une enquête interne menée en 2019, sur sa conduite dans ce pays. Il y a une semaine, l'équipementier télécoms avait révélé l'existence d'une telle enquête, qui avait mis à jour de graves violations des règles de conformité et du code d'éthique commerciale. Ericsson a communiqué plus de détails hier soir.

En hausse de 2,7% à 148,4 euros, Air Liquide a signé la plus forte progression du CAC 40. Le spécialiste des gaz industriels a dévoilé des résultats 2021 supérieurs aux attentes et des perspectives encourageantes. Le marché apprécie la capacité du fleuron industriel français à répercuter l'inflation du coût de l'énergie sur ses prix de vente. L'an dernier, son résultat net a grimpé de 8,9%, hors change, à 2,57 milliards d'euros malgré la persistance de la crise sanitaire et les fortes tensions inflationnistes liées notamment à la hausse significative des prix de l'énergie au second semestre.

La Française des Jeux (FDJ) a gagné 2,97% à 37,84 euros par action, grâce à la publication de résultats annuels supérieurs aux attentes et au relèvement de ses perspectives 2025. L'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne vise désormais une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires comprise entre 4 % et 5 % sur la période 2021-2025, ainsi qu'un taux de marge d'Ebitda à plus de 25 % en 2025.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En zone euro, la production industrielle a grimpé de 1,2% en décembre sur un mois. Le consensus tablait sur une hausse de 0,3% après +2,4% en novembre (chiffre révisé de +2,3%). En décembre sur un an, la production industrielle affiche une progression de 1,6%. Le marché attendait un repli de 0,5% après la baisse de 1,4% enregistrée en novembre (chiffre révisé de -1,5%).

Les ventes au détail ont augmenté de 3,8% en janvier aux Etats-Unis après un recul de 2,5% en décembre, chiffre révisé de -1,9%. Le consensus s'élevait à +1,9%. Hors automobile, elles ont progressé de 3,3% en janvier après un recul de 2,8% en décembre, chiffre révisé de -2,3%. Le consensus s'élevait à +1%.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers est ressorti à 82 en février, contre 83 en janvier. Le consensus Briefing s'élevait à 83.

La production industrielle a augmenté de 1,4% en janvier aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus Briefing de +0,4% et -0,1% en décembre. Le taux d'utilisation des capacités de production est lui passé de 76,6% à 77,6%, contre un consensus de 76,8%.

Les prix des importations ont augmenté de 2% en janvier aux Etats-Unis après un repli de 0,4% en décembre, chiffre révisé de -0,2%.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,17% à 1,1378 dollar.