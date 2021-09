Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés hantés par les "quatre sorcières"

(AOF) - Les marchés européens se sont retournés à la mi-séance pour clôturer dans le rouge. La volatilité du jour peut être en partie imputée aux "quatre sorcières", cette période du calendrier correspondant à l'expiration simultanée des options et contrats à terme sur actions et sur indices, incitant les investisseurs à revoir de nombreuses positions. Par ailleurs, ces derniers ont continué de peser le bon et le moins bon dans les récentes publications, à quelques jours de la réunion de la Fed. Ainsi, le CAC 40 a perdu 0,79% à 6 570,19 points et l'Euro Stoxx 50 a cédé 1,02% à 4 127,39 points.

L'action Commerzbank a progressé de 1,87% à 5,505 euros à la faveur d'informations de presse sur une montée au capital du fonds de private equity, Cerberus. Ce dernier, qui détient environ 5% du capital de la concurrence de Deutsche Bank, envisagerait de racheter la participation de l'Etat allemand, croit savoir le quotidien, Handelsblatt. Berlin possède (encore) 15,6% des parts de l'établissement, qu'il a recapitalisé lors de la crise financière de 2008.

Le groupe Renault (-1,20% à 28,76 euros) a réaffirmé sa volonté de mettre la France au cœur de ses activités industrielles et de recherche et développement. Le groupe au losange y envisage en effet la production de 9 nouveaux véhicules, dont une majorité 100% électrique, à horizon 2025. Pour ce faire, le constructeur doit se mettre en ordre de marche et adapter ses effectifs accordément. Cela passera par la conclusion d'un accord social pluriannuel pour la France d'une durée de trois ans (2022 à 2024). Les négociations, qui viennent de débuter, s'étaleront sur plusieurs semaines.

Cegedim a gagné 1,97% à 28,40 euros, le groupe de conseil et de logiciels spécialisé dans la santé ayant dévoilé des comptes en nette amélioration. Il a réalisé un résultat net de 6,5 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l'année contre une perte de 4,7 millions au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel courant a, lui, bondi de 70,4% à 10,7 millions d'euros. Il représente 4,3% du chiffre d'affaires au 30 juin 2021 contre 2,7 % au 30 juin 2020.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est confirmé à 3% en août 2021, contre 2,2% en juillet. Un an auparavant, il était de -0,2%.

L'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan est ressorti en septembre à 71. Les économistes tablaient sur 72 après 70,3 en août.

Vers 17h40, l'euro recule de 0,29% à 1,1733 dollar.