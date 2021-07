Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés flanchent face aux mauvaises nouvelles

(AOF) - Les indices européens ont terminé dans le rouge mardi, plombés en particulier par les mauvaises nouvelles sur le front des statistiques. A commencer par la nette baisse de l'indice ZEW et du repli inattendu des commandes à l'industrie en Allemagne. Puis, dans l'après-midi, la chute de l'ISM américain dans les services est venue accélérer la tendance à la baisse. A cela s'ajoute l'échec des négociations de l'Opep+, qui ont fait grimper l'or noir, avant que celui-ci ne se retourne dans l'après-midi. Le CAC 40 a ainsi cédé 0,91% à 6 507,48 points et l'Euro Stoxx 50, 1,01% à 4 046,15 points.

Sainsbury's a gagné 0,58% aujourd'hui au London Stock Exchange, à 279,80 pence, dans le sillage de son rapport d'activité trimestrielle. Les ventes à périmètre constant du distributeur britannique ont en effet été meilleures qu'attendu avec une progression de 1,6% (hors carburant) au cours du premier trimestre de son exercice 2021-2022, qui s'est achevé le 26 juin dernier. Sur deux ans, cela représente une hausse de 10,3%. Les ventes alimentaires se sont améliorées de 0,8% sur un an (+11,3% sur deux ans), alors qu'elles ont bondi 57,6% dans le vestimentaire (+15,5% sur deux ans).

Alstom a accusé de loin la plus forte baisse du CAC 40, avec une chute de 8,43% à 40,10 euros l'action. Il faut dire que le spécialiste du ferroviaire a réservé une bien mauvaise surprise aux investisseurs en prévenant qu'il devrait accuser un cash-flow libre significativement négatif lors de son exercice 2021-2022. « Ceci confirme notre pressentiment depuis la publication de l'exercice 2020-2021 », a commenté Invest Securities, « le carnet de commandes issu de Bombardier Transport ne semble pas être complètement 'nettoyé' », ce qui se traduira par des provisions supplémentaires.

Les consommateurs déconfinés se sont, semble-t-il, jetés sur le luxe et l'alcool haut de gamme notamment, sans pour autant oublier le confort de nos amis les bêtes. Pour preuve Virbac a relevé ses perspectives 2021 pour le bonheur des actionnaires. A Paris, le titre du laboratoire vétérinaire bondit de plus de 10% à 323 euros après avoir atteint plus tôt dans la journée un record de 331 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les ventes au détail en zone euro ont progressé de 4,6% en mai par rapport à avril, contre 4,4% attendus. Le mois précédent, elles avaient reculé de 3,9%. En données annualisées, elle ont augmenté de 9%, contre 8,2% attendus, après un bond de 23,3% en avril.

L'indice ZEW, qui mesure le sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques, s'est établi à 63,3 en juillet, soit bien en-dessous des 75,2 attendus par les analystes. Au mois de juin, il était de 79,8.

L'ISM des services est ressorti en juin à 60,1. Les économistes tablaient sur 63,5 après 64 en mai.

Aux Etats-Unis, l'indice définitif PMI d'IHS Markit des services est ressorti en juin à 64,6 contre une première estimation de 64,8 et 70,4 en mai. L'indice composite s'est établi à 63,7. En mai, il était à 68,7. Ce mois de juin achève le meilleur trimestre depuis la collecte des données débutée en octobre 2009.

Vers 17h45, l'euro recule de 0,33% à 1,1825 dollar.