Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés européens sans tendance : le CAC 40 sur les 7 400 points

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé proche de l’équilibre. La prudence a encore dominé les échanges et ce sont les résultats d’entreprises rythmé la séance davantage que les quelques statistiques prévues. Au chapitre des valeurs, Elior a dégringolé après avoir revu à la baisse sa marge d'Ebitda ajusté annuelle tandis que Vallourec a fini en tête du SBF 120 grâce à de solides résultats au premier trimestre. Le CAC 40 a fléchi de 0,09% à 7 399,44 points tandis que l'EuroStoxx50 grappillait 0,09% à 4 319,47 points.

En Europe, Commerzbank (-3,91% à 9,49 euros) a fermé la marche de l'indice Dax 40 ; les investisseurs marquant leur déception à propos du nouvel objectif de revenus d'intérêts de la banque allemande. La concurrente de Deutsche Bank prévoit désormais 7 milliards d'euros de revenus d'intérêts et voit un potentiel d'augmentation supplémentaire. Certains analystes étaient plus optimistes et le consensus s'élevait à 7,4 milliards d'euros. Commerzbank anticipait auparavant un montant bien supérieur à 6,5 milliards d'euros, avec un potentiel d'augmentation supplémentaire " évident ".

A Paris, Vallourec a fini en tête du SBF 120 (+8,55% à 11,30 euros) après la publication de solides résultats au cours du premier trimestre 2023. Sur cette période, le résultat net part du Groupe est positif et s'est établi à 156 millions d'euros, contre un déficit de 35 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le résultat brut d’exploitation (RBE) de l'entreprise métallurgique a atteint 320 millions d’euros (contre 45 millions d’euros au premier trimestre 2022), soit une marge de 23,9% du chiffre d’affaires (contre 4,9% au premier trimestre 2022).

Plus forte baisse du SBF 120, Elior, qui restait sur huit séances consécutives dans le vert, a flanché de 22,82% à 2,97 euros. Le groupe de restauration collective est lourdement sanctionné après la publication de ses comptes du premier semestre 2022-2023, revoyant à la baisse sa marge d'Ebitda ajusté vers le bas de la fourchette initiale, entre 1,5% et 2%. La direction a toutefois revu à la hausse sa prévision de croissance organique sur l'exercice 2022-2023, à environ 10% contre une prévision d'au moins 8% précédemment.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au premier trimestre 2023, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) diminue à peine par rapport au trimestre précédent (‑7 000), à 2,2 millions de personnes.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est reparti légèrement à la hausse, à 7 % en avril, après 6,9 % en mars. Il est conforme aux attentes. Un an auparavant, il était de 7,4%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 8,1% en avril 2023, contre 8,3% en mars.

1,416 million de permis de construire ont été enregistrés en avril en rythme annuel aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 1,438 million et 1,437 million en juillet. 1,401 million de mises en chantier ont été enregistrées en avril en rythme annuel, à comparer avec un consensus de 1,405 million et 1,37 million en juillet.

Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont augmenté de 5 millions de barils à 467,6 millions de barils la semaine passée, alors le consensus prévoyait un recul de 0,92 million.

Vers 17h40, l'euro perd 0,28% à 1,0832 dollar.