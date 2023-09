Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés européens proches de l'équilibre, les technos sous pression

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé proches de l'équilibre, affaiblis par les valeurs technologiques. Elles ont été pénalisées par la possible extension de l'interdiction de l'utilisation des iPhone dans le secteur public en Chine et des taux longs élevés. Les investisseurs restent sous le coup de plusieurs données - dont le chômage aujourd’hui - reflétant une économie américaine plus dynamique qu'attendu. Les économies européennes apparaissant en revanche affaiblies. Le CAC a grappillé 0,03% à 7 196,10 points, tandis que le FTSE 100 a gagné 0,21% à 7 441,72 points.

Au lendemain d'une séance difficile pour le luxe en Europe, Tod's s'est adjugé 3,75% à 39,124 euros à la Bourse de Milan. Le groupe de mode italien a dégagé au titre du premier semestre un résultat net part du groupe de 30,9 millions d'euros contre 755 000 euros un an plus tôt. Le bénéfice d'exploitation s'établit à 60,3 millions d'euros, en amélioration de 70%. L'Ebitda est ressorti à 138,8 millions d'euros, en hausse de 19 %, avec une marge de 24,4 % sur les ventes. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a grimpé de 21,7%, à 569,1 millions d'euros.

Les investisseurs ont réagi favorablement au nouveau plan stratégique à horizon 2026 de Scor ( +4,67% à 29,61 euros), dont l'action est installée depuis ce matin parmi les plus fortes progressions de l'indice SBF 120. Présenté 3 mois après le décès de son président, Denis Kessler, Forward 2026 comprend deux objectifs principaux. Du point de vue financier, Scor cible un taux de croissance de la valeur économique du groupe de 9 % par an, à taux d'intérêt et de change constants. Sur le plan de la solvabilité, le groupe table sur un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%.

STMicroelectronics (-4,11% à 41,085 euros) a fermé la marche de l'indice CAC 40, pénalisé par la possible extension de l'interdiction de l'utilisation des iPhone en Chine. Apple est le plus important client du fabricant franco-italien de semi-conducteurs. Il a représenté 16,8% de ses revenus en 2022. Bloomberg affirme aujourd'hui que Pékin pourrait étendre l'interdiction de l'utilisation des iPhone aux agences soutenues par le gouvernement et aux entreprises publiques.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a reculé de 0,8% en juillet en Allemagne après un repli de 1,4% en juin, a annoncé Destatis. Elle était anticipée en repli de 0,5%.

Au cours du deuxième trimestre 2023, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro (contre 0,3% attendus) et est resté stable dans l'Union européenne par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La croissance avait été annoncée à 0,3% en première estimation pour la zone euro. Au cours du premier trimestre 2023, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE.

La productivité a augmenté de 3,5% au deuxième trimestre aux Etats-Unis tandis que les coûts unitaires du travail ont progressé de 2,2%, selon une nouvelle estimation. Ils avaient été annoncés respectivement en progression de 3,7% et de 1,6%, selon la précédente estimation.

216 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 2 septembre aux Etats-Unis contre 229 000, chiffre révisé de 228 000, la semaine précédente. Le consensus s'élevait à 234 000.

Vers 17h52, l'euro s'effrite de 0,20% à 1,0705 dollar.