Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés européens jouent les équilibristes

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé ce jeudi, après avoir alterné en hausse, portées par les espoirs d'un ralentissement du coronavirus, et baisse liée aux mauvaises données macroéconomiques américaines. En effet, les inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique ont une nouvelle fois dépassé les 5 millions, laissant sans emploi quelques 22 millions d'Américains en l'espace d'un mois. De plus, l'indice de la Fed de Philadelphie est tombé à son plus bas historique. A la clôture, le CAC 40 a perdu 0,08% à 4 350,16 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,17% à 2 813,04 points.

EasyJet a perdu 1,46% à 594,40 pence malgré ses résultats préliminaires au titre du premier semestre fiscal 2020 (clos fin mars). Entre octobre et mars, la compagnie aérienne britannique à bas coûts prévoit une perte avant impôt comprise entre -185 et -205 millions de livres sterling. Elle respecte ainsi l'objectif qu'elle s'était donnée fin janvier, à savoir une amélioration par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (-275 millions de livres sterling).

EDF a chuté de 5,76% à 7,20 euros après la nette révision à la baisse de son hypothèse de production nucléaire en France pour 2020 en raison de la pandémie. Le mois dernier, l'électricien public espérait encore produire cette année entre 375 et 390 terawatt-heure (TWh). Il ne vise plus désormais que 300 TWh, contre 393,2 TWh en 2019. Le groupe détenu à 83,6% par l'Etat aborde par ailleurs l'avenir avec prudence. Il table sur une production comprise entre 330 et 360 TWh pour 2021 et 2022.

bioMérieux (+0,48% à 104,40 euros) a publié un chiffre d'affaire au premier trimestre 2020 en croissance organique de 20,8% à 769 millions d'euros. La société précise que cette forte hausse des ventes est liée à la demande exceptionnelle pour les tests respiratoires suite à la pandémie de Covid-19. L'entreprise ajoute qu'elle s'attend à un impact économique négatif du contexte sanitaire actuel suite à un manque de visibilité à ce stade, du au ralentissement de l'activité de routine des laboratoires. bioMérieux annonce ainsi suspendre ses objectifs 2020.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation allemande est ressortie à 1,4% sur un an au mois de mars, soit 0,3 point de moins que le mois précédent. Elle est en ligne avec le consensus. Sur un mois, elle est de 0,1%. Harmonisé, l'indice des prix à la consommation s'établit à 1,3% sur un an, là aussi en baisse par rapport à février et conforme au consensus.

La production industrielle de la Zone Euro a baissé de 1,9% sur un an en février, alors que celle-ci était attendue à -2% par le consensus. En janvier, elle avait baissé de 1,7% (révisé). Sur un mois, elle est en recul de 0,1% pour un consensus de -0,2%.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées par le département du travail, ressortent à 5,245 millions après 6,615 (révisés de 6,606 millions) la semaine passée. Les analystes tablaient sur 5,105 millions. De son côté l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie du mois d'avril 2020 est en baisse de 43,9 points à -56,6 points contre -12,7 en mars. Il était attendu à -30, selon le consensus Reuters.

Vers 17h50, l'euro cède 0,63% à 1,0841 dollar.